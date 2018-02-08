花蓮地震 陳美伶：慰問金須春節前發放

2018-02-08 21:47 中央社 台北8日電



行政院今天晚間發布新聞稿，花蓮震災專案小組召集人、政務委員陳美伶說，請花蓮縣政府完備受災民眾資料，作為日後辦理賑助措施的基礎，並務必在農曆春節前發放完慰問金。

花蓮6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，震度達7級，造成花蓮路裂樓塌等多處災情，包括統帥飯店、雲門翠堤大樓傾斜，目前已知10死272傷7失聯。

行政院長賴清德指派陳美伶擔任「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人，陳美伶今天赴花蓮召開第一次會議，出席人員包括政務委員吳澤成、衛生福利部長陳時中、經濟部次長王美花、教育部次長林騰蛟、公共工程委員會副主委顏久榮、營建署代理署長王榮進、工業局長呂正華等人，花蓮縣則由縣長傅(山昆)萁及相關局處首長出席。

陳美伶表示，在目前的搶救階段，首先請花蓮縣政府精確掌握失聯人員的人數，規劃各項搜救與開挖作為；其次，請縣府完備受災民眾的相關資料，作為日後辦理相關賑助措施的基礎，並務必在農曆春節前發放完慰問金；第三，短期內請縣府安排旅館、民宿或空置營舍等地點，使目前仍在臨時收容所安置的災民，能安心過年，中長期則可透過租屋媒合、租金補貼，或引進慈善團體援助等，幫助民眾早日重建家園。

陳美伶說，對於民眾遺留在家園的物品，應在安全無虞的前提下，規劃適當時間開放進入收拾；在拆除進行時，縣府也應將民眾重要物品妥善分類保管，以便日後領回。為了便利災民申辦各項服務，請縣府在最短時間內成立聯合服務中心。

她表示，搶救階段結束後，復原重建必須同步展開，請縣府儘速提報計畫，中央也會透過簡化行政流程加速審議、提出專案計畫等途徑，全力協助。