取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

2018-02-08 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



雲翠大樓現場持續搜救，據了解，搜救人員已取得大樓監視器，確認目前失聯的7個人在當晚入住後，就沒有離開旅店，因此目前仍深埋在地下的機率相當高。

下午日方帶來的生命探測器，針對現場進行探測，並未找到生命體，搜救單位今晚8點半召開隊長會議，針對目前尚未尋獲的7名失聯者將持續搜索，明天上午6點前若還是找不到人，將再次討論搜救方針。

目前失聯人數只剩漂亮生活旅店內的7人，分別為201號房旅客楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華及楊浩然（5人陸籍），213號房旅客蘇煒禧及妻子蕭敏渝（2人加拿大籍香港人）。