取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

相關新聞
日籍夫婦決定留在台灣 與災民一起重建新家2018-02-08 21:55
花蓮強震救援難在哪？大樓傾斜引發搜救人員暈眩2018-02-08 20:54
花蓮地震 日本雅虎一天募破3400萬日圓2018-02-08 22:47
花蓮震災後 各地急診科醫師前往第一線2018-02-08 21:05
拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀2018-02-08 18:25
與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」2018-02-08 20:18
雲翠大樓發現女看護遺體 被壓在衣櫃來不及逃生2018-02-08 18:33
缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心2018-02-08 17:20
花蓮震災任務結束 新北消防首批搜救隊8日晚返回新北2018-02-08 23:37
花蓮強震 國防部派出兵力超過千人次2018-02-08 23:09
花蓮地震3危樓 9日清晨6時拆除2018-02-08 22:56
花蓮地震40國表慰問 外交部感謝2018-02-08 22:22
花蓮震災捐款湧現 165官網提醒民眾防詐2018-02-08 22:22
花蓮震災 朱立倫捐100萬 侯友宜捐月薪16萬2018-02-08 21:48
花蓮地震 陳美伶：慰問金須春節前發放2018-02-08 21:47
花蓮強震 葉俊榮：危險建物加強管制 避免二次災害2018-02-08 21:17
蔡英文總統夜宿花蓮 撫慰安定災民2018-02-08 21:03
花蓮震災 海外捐款專戶公布2018-02-08 20:53
「鐵雄」救災首役就建功 領犬員開心又揪心2018-02-08 20:34
蔡英文慰問災民 和傅崐萁一起摸狗2018-02-08 20:19
陸家屬心急致電花蓮各旅館 找的竟是失聯「雲翠4大1小」2018-02-08 20:06
為花蓮地震募捐 日本雅虎專頁逾萬人解囊2018-02-08 20:01
花蓮強震雲門翠堤大樓 發現菲籍看護美樂蒂2018-02-08 19:57
統帥倒塌都因軟腳蝦 建築師：答案太簡化2018-02-08 19:57
強震過後衍生法律爭議 法扶可諮詢2018-02-08 19:52
台日友好 統帥脫困日本客想捐款助花蓮2018-02-08 19:50
0206花蓮強震／蔡英文與災民一起晚餐 今夜宿花蓮2018-02-08 19:35
花蓮強震！企業送暖助賑災 愛心捐款名單出列2018-02-08 19:30
震後屋斜增難度 搜救人員要克服頭暈2018-02-08 19:23
花蓮強震／探測器尚未找到活體 日搜救隊離開雲翠現場2018-02-08 18:38
持續更新／花蓮強震 尋獲菲籍外傭 死亡增為10人2018-02-08 18:36
花蓮搜救立功 搜救犬「鐵雄」可望加菜升官2018-02-08 18:07
蔡英文總統下午再到花蓮勘災 安慰災民2018-02-08 18:06
蔡英文探視 災民關心永遠安置問題希望能回家拿東西2018-02-08 17:57
花蓮地震萬戶停水 台水搶修擬深夜供水2018-02-08 17:40
這次不是詐騙！宜蘭老翁奔銀行提領60萬欲賑災2018-02-08 17:37
消防署獲贈中型巴士 當搜救犬專車2018-02-08 17:20
蔡英文抵雲翠 災民悲喊「給我們一個家吧」2018-02-08 17:17
影／花蓮強震 高市特搜小隊長回家鄉救災「全力協助」2018-02-08 17:11
熱門文章
公司捐百萬助花蓮 他怨：沒尾牙沒年終 只有一盒餅2018-02-08 09:20
花蓮強震第9名死者在瓦礫堆露出一隻手 搜救人員含淚開挖2018-02-08 08:29
拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀2018-02-08 18:25
與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」2018-02-08 20:18
整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽2018-02-08 18:40
花蓮強震後 市中心舊遠百大樓鋼筋外露恐倒塌2018-02-08 12:30
持續更新／尋獲失聯看護遺體 花蓮強震增至10死2018-02-08 18:40
援助震災 紀錄片導演：拜託藝人們 別再發文募物資2018-02-08 01:37
「所受的恩惠 遠超過付出」 救災女警感性發文謝民眾2018-02-08 02:31
921後蓋的房子就安全？ 專家點出最重要關鍵年2018-02-08 10:33
地震發生正在洗澡或上廁所 下一步該做什麼2018-02-08 12:59
花蓮強震後 他收到一封韓國飯店的洋蔥郵件2018-02-08 12:59
影／手機簡訊讓他逃一死：「女兒還小，我不能死 」2018-02-08 13:02
惜惜！統帥立功搜救犬「鐵雄」不堪災區濕冷 右耳發炎2018-02-08 09:57
宜蘭情侶送暖 「我不會救災但會做早餐」2018-02-08 14:28
來台考察遇地震 韓國地質專家也嚇到2018-02-08 11:01
救災到今夜為止 傅崐萁：明天一早開挖拆危樓2018-02-08 15:37
還原受災狀況 雲翠、統帥大樓3D模型看這裡2018-02-08 12:53
花蓮強震／援軍來了！日本7人搜救隊帶著裝備投入搜索2018-02-08 15:33
持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人2018-02-08 13:43
持續更新／花蓮強震 雲翠櫃台找到遺體 消防員：只有腳露出來2018-02-08 11:03
【重磅快評】軟腳樓，絕不是老天爺安排的「恐怖巧合」2018-02-08 13:08
取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開2018-02-08 21:26
影╱救災人員最暖後盾 嘉義民眾開車8小時寒夜送雞湯2018-02-08 02:26
地震後牆壁安全嗎？專家「拿10元硬幣自我檢測」2018-02-08 15:38
地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖2018-02-08 22:15
花蓮6.0地震若發生在台北 李鴻源：恐倒4千棟房子2018-02-08 11:15
國防部修法 預校國高中部學生皆可免試升讀官校2018-02-08 12:17
翠堤大樓凌晨新發現1女性遺體 疑躺床上遭天花板塌壓2018-02-08 04:10
早上連3次顯著有感餘震！花蓮最大震度6級2018-02-08 09:25
呂秋遠：請不要叫台灣鬼島 不然上天不會愛它2018-02-08 02:03
「我家狗兒救了我」 收養小幼犬 地震示警救女主人2018-02-08 12:15
竹東人送愛連夜趕車 凌晨近4點到花蓮2018-02-08 14:50
企業踴躍捐款 救助災民2018-02-08 01:01
看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝2018-02-08 21:55
那夜強震…他們截肢 「堅持下去 活著就有希望」2018-02-08 08:00
特搜隊伍裡的「神雕俠侶」 南北相隔災區短聚吃漢堡2018-02-08 10:56
缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心2018-02-08 17:20
影／外交部秀新護照小祕密 強調效力絕對沒問題2018-02-08 13:50
昨深夜最大規模5.7餘震 氣象局：有助地震衰減2018-02-08 11:32
留言