花蓮強震 葉俊榮：危險建物加強管制 避免二次災害

2018-02-08 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



本月6日花蓮強震造成10死、272人受傷，還有建物倒塌及傾斜，災情十分嚴重，內政部長葉俊榮今天晚上8時在中央災害應變中心主持第七次工作會報中表示，花蓮震災區有5棟危險建物貼上紅單，由於震不斷，為避免二次災害發生，基於安全考量，他要求加強管制，不要讓人靠近造成危險，要求相關營建工務單位儘速依受損建物之損害程序進行初步判定並確實告知民眾。

中央災害應變中心災情統計，截至今晚8時為止，花蓮市統帥飯店、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成10人死亡、272人受傷，7人失聯。花蓮縣體育館及中華國小2處收容所安置806人。

災區民眾生活部分，衛生福利部會持續積極辦理各項生活扶助金發放及善款捐助相關事宜，協助地方政府進行慰問受傷民眾之醫療，針對收容場所的民眾及救災人員加強心理諮商與輔導工作。另外，目前收容人數仍高達806人，中央持續協助地方政府規劃中長期安置措施。

對於此次地震受災民眾，行政院已頒布相關救助事項，包含死亡救助金80萬元，受傷者最高25萬元及安遷救助每人2萬元，最高每戶10萬元。

春節將至，台9線為東部地區民眾返鄉重要道路，考量花蓮地區仍有多起餘震發生，造成山區土石鬆動，葉俊榮指示交通部加強巡視警戒所轄山區道路，確保民眾人車安全。

●0206花蓮強震最新傷亡及失聯名單

死亡人數10人：

雲門翠堤：戴世璋 (男、39歲)、楊麗蓉 (陸、女、47歲)、李楊琦 (陸、女、19歲)、余妃、(陸、女、39歲)、女性1名身分待查、江振昌 (男、64歲)、菲籍外傭Melody

統帥：周志軒 (男、37歲)、

林麗貞 (女、60歲)、劉東騰 (男、66歲)

受傷人數272人

失聯人數7人：