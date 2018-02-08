花蓮震災後 各地急診科醫師前往第一線

2018-02-08 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



0206花蓮強震後，花蓮地區仍然餘震不斷，為避免雲門翠堤大樓繼續傾倒影響救災，工程人員持續推放消波塊頂住大樓。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

花蓮強震造成多人死傷，衛福部出動國家級災難醫療救護隊，負責現場醫療站指揮的成大醫院急診部主治醫師劉孝侃表示，2年前，台南維冠大樓倒塌，他也前往第一線支援，目前雲門翠堤大樓的傷患皆已在第一時間獲得治療，現場大多需要醫療站協助的多是救災人員，現場原本設置3個醫療站，已減為1個。

劉孝侃表示，花蓮強震後，各地的急診科醫師，紛紛前往第一線，包含安南醫院、部立桃園醫院、林口長庚、台中榮總等醫護，緊急醫療中心在現場也針對可提供醫療資源的醫護團隊進行資源分配，現場設立3處醫療站，由於現場的搜救行動已經進入到尾聲，現在還剩下3大1小尚未尋獲，因此，醫療站也從3處撤為1處。

根據衛福部統計，截至今天下午6點為止，送醫傷患總計271人；各醫院就醫人數為花蓮慈濟醫院126人、門諾醫院 83人、本部花蓮醫院40人、國軍花蓮醫院16人、台北榮總玉里分院2人、台北榮總鳳林分院2人、慈濟玉里醫院1人、台東馬偕醫院1人；傷患動向為出院243人，住院15人，急診留觀9人，死亡4人。

衛福部長陳時中今天也前往花蓮探視傷患，衛福部社工司也針對收容所的民眾進行關懷，針對行政院長賴清德先前表示，發放救助措施應採取「從優、從寬、從速」，衛福部社會救助及社工司長李美珍表示，衛福部將會與花蓮縣政府盡速完成死亡及重傷救助金的發放。

李美珍表示，衛福部主要負責的是天然災難救助金，若是因為天然災難而死亡者，依規定可有80萬元的救助金，衛福部負責20萬元、賑災基金會負責40萬元、地方政府20萬元，這次花蓮縣政府也有募款，再由募款資源加碼40萬元，此次因強震不幸罹難的家庭將會發放120萬元救助金。

李美珍表示，除了死亡救助金，還有重傷救助金為25萬元，其中來自衛福部5萬元、賑災基金會10萬元、地方政府10萬元，由於重傷有一定的指標認定，地方政府允諾會盡速完成認定並發放；至於受災戶，花蓮縣政府將額外提供每戶20萬元的慰問金。

衛福部昨天也啟動0206花蓮震災募款，李美珍表示，截至今天早上為止，已募到700多萬元項，屆時將會統籌運用，協助受災戶就業、就養、教育等。