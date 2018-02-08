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花蓮大震災情慘
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BMW警車飆到時速223公里 看著超速保時捷揚長而去

紅十字會救災隊 持續協助花蓮強震

2018-02-08 15:46聯合報 記者林良齊╱即時報導

前晚發生花蓮強震，造多花蓮市區多棟建築倒塌，中華民國紅十字會救災隊四支大隊及同仁已逾70名人員投入救災，並支援臨時收容所關聖帝君廟、花蓮小巨蛋、中華國小230床棉被、150個睡袋，另搭建10個大帳篷。

紅十字會小巨蛋強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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