親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
寒流發威凍全台
政治
軍事
綜合

「堅果門」韓航千金成冬奧貴賓 被逼跪的座艙長淪洗廁所

仁寶電腦捐款1000萬元 協助花蓮地震救災

2018-02-08 10:23聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台灣花蓮地區遭遇強震，造成民眾傷亡和多處房屋傾倒毀損，仁寶電腦表示，對此深感震驚與遺憾，將捐款新台幣1,000萬元，協助救災事宜，並冀望受災民眾早日重建家園。

捐款強震0206花蓮強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

花蓮強震 安倍致函蔡總統 日派專家隊伍參與搜救

2018-02-08 10:37

公司捐百萬助花蓮 他怨：沒尾牙沒年終 只有一盒餅

2018-02-08 09:20

向英雄致敬！特搜隊員：連狗都進不去，只用手挖

2018-02-08 11:14

花蓮強震 日本隊伍預計中午抵台

2018-02-08 11:45

台塑集團捐款5,000萬元 助花蓮強震救災重建

2018-02-08 11:41

國票金捐200萬元 助花蓮重震災後重建

2018-02-08 11:39

國軍特戰、工兵、重機具待命搜救 參謀總長花蓮督軍

2018-02-08 11:25

雲門翠堤尋四大一小遺體 黃金72小時國軍持續救援

2018-02-08 11:11

特搜隊伍裡的「神雕俠侶」 南北相隔災區短聚吃漢堡

2018-02-08 10:56

花蓮強震 台南第二批救援隊伍出動

2018-02-08 10:50

維冠震災救難英雄「蛋蛋哥」 再奔花蓮救人

2018-02-08 10:43

仁寶協助花蓮地震救災 捐款1,000萬元

2018-02-08 10:33

台日友好！ 日民眾淺草街頭舉牌為花蓮地震祈福

2018-02-08 10:07

惜惜！台中立功搜救犬「鐵雄」不堪災區濕冷 右耳發炎

2018-02-08 09:57

影／賴揆欽點 台南重機械團隊馳援花蓮

2018-02-08 09:29

雲門翠堤大樓搶救 救難人員不放棄希望

2018-02-08 09:15

中國紅十字會捐460萬元 救助花蓮地震災民

2018-02-08 08:55

「所受的恩惠 遠超過付出」 救災女警感性發文謝民眾

2018-02-08 02:31

影╱救災人員最暖後盾 嘉義民眾開車8小時寒夜送雞湯

2018-02-08 02:26

呂秋遠：請不要叫台灣鬼島 不然上天不會愛它

2018-02-08 02:03

援助震災 紀錄片導演：拜託藝人們 別再發文募物資

2018-02-08 01:37

企業踴躍捐款 救助災民

2018-02-08 01:01

花蓮飯店退訂電話多 旅遊業受傷

2018-02-08 00:59

政院馳援先撥3億助災民 水電費、稅捐可申請減免

2018-02-08 00:38

花蓮強震衝擊觀光 2旅行社「團費、機票均全額退費」

2018-02-08 00:37

陸客7送醫1不治 張志軍：陸願派遣救援隊

2018-02-08 00:33

蔡總統偕國軍 專機花蓮勘災

2018-02-08 00:23

花蓮強震 國際捎愛「台灣加油」

2018-02-08 00:20

維冠經驗 台南兩團隊開拔支援花蓮

2018-02-08 00:18

雲林特搜隊抵花蓮救災 搶救受困小貓

2018-02-07 22:55

花蓮強震 國軍出動兵力661人救災

2018-02-07 22:47

高雄慈濟人援花蓮震災 趕製麵包並動員前往煮熱食

2018-02-07 22:41

挺花蓮！ 嘉義縣市長各捐1個月薪資

2018-02-07 22:17

北市府Line呼籲捐款賑災 柯P被問捐款卻尷尬了

2018-02-07 21:59

花蓮雲翠搶救人員徒手搬運、打洞 避免破壞結構

2018-02-07 21:58

花蓮強震高達67人失聯 葉俊榮：漏夜搜救不會停

2018-02-07 21:26

鄰縣市率先抵達 宜蘭菁英搜救隊殘骸中找生機

2018-02-07 20:47

花蓮強震 台灣菸酒公司花蓮廠損失2.2億元

2018-02-07 20:40

花蓮強震災情慘重 華航：捐1000萬救災

2018-02-07 20:33
看更多

熱門文章

花蓮強震第9名死者在瓦礫堆露出一隻手 搜救人員含淚開挖

2018-02-08 08:29

花蓮4棟倒塌大樓共通點 專家：都是軟腳建築

2018-02-07 13:29

公司捐百萬助花蓮 他怨：沒尾牙沒年終 只有一盒餅

2018-02-08 09:20

花蓮出差險遇劫 一則手機訊息救了他

2018-02-07 22:59

小英探視 陸傷患說「謝謝總統」…台網友驚訝熱議

2018-02-07 17:31

又震了！ 23:21花蓮規模5.7地震 宜花投4級雲林3級

2018-02-07 23:31

花蓮強震 學者警告：今年還有14.3顆原子彈能量未釋放

2018-02-07 22:02

影／鑽細縫發現統帥飯店受困者腿部 搜救犬興奮大叫

2018-02-07 13:48

花蓮強震！企業送暖助賑災 愛心捐款名單出列

2018-02-07 12:30

台灣最美風景！旅客、列車長下車幫忙搬賑災物資

2018-02-07 15:45

周志軒熱心幫代班卻罹難 梁書瑋：要是他睡過頭就好...

2018-02-07 20:02

蔡總統醫院探視震災傷患 陸客說謝謝總統

2018-02-07 16:07

影／搜救15小時 統帥員工1獲救1罹難

2018-02-07 14:55

援助震災 紀錄片導演：拜託藝人們 別再發文募物資

2018-02-08 01:37

不排除有更大地震？ 緊急避難包必備這七樣物品

2018-02-07 12:03

影／雲門翠堤大樓傾斜45度 內部搜救畫面曝光

2018-02-07 17:42

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 09:45

花蓮雲門翠堤大樓每小時傾斜5公分 目前暫停搜救

2018-02-07 16:51

陸客訴受困統帥驚恐過程 讚台灣救援「來的挺快」

2018-02-07 14:20

餘震偏南恐觸發更強地震？ 氣象局：觸發能量有限

2018-02-07 19:08

影／統帥飯店救出一人 哭著走出來

2018-02-07 15:29

花蓮強震9死62失聯 黃金72小時大搶救

2018-02-07 23:53

逃過311地震又遇花蓮強震 日籍夫婦劫後餘生淚相擁

2018-02-07 19:47

「所受的恩惠 遠超過付出」 救災女警感性發文謝民眾

2018-02-08 02:31

持續更新／翠堤大樓尋獲1女1男遺體 強震增至9死仍有62失聯

2018-02-08 09:30

哪類大樓最易垮？ 從統帥飯店倒塌看建築防震

2018-02-07 22:09

不斷更新／賴揆花蓮勘災 要去雲門翠堤大樓

2018-02-07 12:27

花蓮震後談反核 方儉「天譴台灣也不冤」遭罵翻

2018-02-07 16:58

盤點花蓮強震重災區 聚焦這4棟大樓

2018-02-07 12:22

瞬間2樓變1樓 國盛六街大樓震倒畫面曝光

2018-02-07 16:26

雲林特搜隊抵花蓮救災 搶救受困小貓

2018-02-07 22:55

受困驚魂15小時 梁書瑋人生跑馬燈最想做這件事

2018-02-07 19:38

影／花蓮強震解秘 斷層帶重現67年前的強震

2018-02-07 14:06

餘震不斷雲翠大樓更斜了 急調20消波塊撐住

2018-02-07 15:05

直擊／餘震不斷 搜救人員冒活埋危險救統帥2員工

2018-02-07 12:51

非米崙斷層引地震？ 前中央氣象局長這樣認為

2018-02-07 21:57

持續更新／歷經14小時搜救 花蓮地震失聯降至85人

2018-02-07 14:20

桃園最不怕震？中央大學教授出面背書了

2018-02-07 12:51

美前國安會官員警告川普政府 別把台灣推向美中競爭

2018-02-07 23:33

921後蓋的房子就安全？ 專家點出最重要關鍵年

2018-02-08 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top