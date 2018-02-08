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影／賴揆欽點 台南重機械團隊馳援花蓮

2018-02-08 09:29聯合報 記者邵心杰╱即時報導

花蓮強震，造成花蓮多處建物倒塌及道路待修，花蓮縣長傅崐萁希望能借重台南2年前美濃大地震救災經驗，行政院長賴清德立即指示台南市政府投入救災，台南搜救隊昨已投入搜救任務外，今天清晨則出動第2支重機械團隊前進花蓮，副市長吳宗榮期許，重機具團隊能以最快速、最好效率完成救援任務。

台南市府對花蓮震災感同深受，今晨再出動第2支援隊伍，由吳集合工務局 、水利局、環保局授旗誓師出發，繼續提供花蓮災區必要的協助。這支重機械團隊由工務局副局長陳世仁帶隊，出動55人，及21噸卡車、11噸卡車、怪手、山貓、消毒車、抓斗車等機具共34台，投入災區搶救工作。

吳宗榮說，2年前，0206地震市府所有局處發揮合作跟效益，在6天內完成大多數的救災任務，而今日為回應縣長傅崐萁的請託，市府組成第2批支援隊，動員34部重機械，這也是所有支援隊中重機械救災能力最強的團隊。

他表示，台南市支援隊組成最主要有兩個目的，一是打通花蓮的聯外交通，計有20多處等待修繕，二是協助救災工作，希望在中央的統領之下以最快的速度、最好的效益完成救援工作。

尤其，2年前第一時間到場協助並提供經驗的台南市營造工程協進會理事長黃榮章、台灣區綜合營造業同業公會台南市辦事處一處長曾新吉也自願一同前往，提供必要協助。

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台南市府出動55人及卡車、怪手、山貓、消毒車、抓斗車等機具共34台，投入災區搶救...
台南市府出動55人及卡車、怪手、山貓、消毒車、抓斗車等機具共34台，投入災區搶救工作。記者邵心杰／攝影
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副市長吳宗榮授旗給工務局副局長陳世仁，期許重機具團隊能以最快速、最好效率完成救援...
副市長吳宗榮授旗給工務局副局長陳世仁，期許重機具團隊能以最快速、最好效率完成救援任務。記者邵心杰／攝影
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台南市府回應縣長傅崐萁的請託，市府組成第2批支援隊前往花蓮救災。記者邵心杰／攝影
台南市府回應縣長傅崐萁的請託，市府組成第2批支援隊前往花蓮救災。記者邵心杰／攝影
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傅崐萁0206花蓮強震雲門翠堤大樓統帥大飯店
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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