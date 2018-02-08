台日友好！ 日民眾淺草街頭舉牌為花蓮地震祈福

2018-02-08 10:07 聯合新聞網 綜合報導



花蓮大地震後日本網友透過自己的方式為台灣祈福(左圖為日本男子在淺草手持看板為花蓮加油，右圖則為日本商家Bic camera在商場內擺放的祈福看板)。圖片來源(左圖)/ 爆廢公社 、圖片來源(右圖)/ 日台交流廣場 分享 facebook 花蓮6日發生規模6.0大地震，截至今天早上已造成9人死亡，除了國內媒體外，外國媒體包括CNN、BBC等，也跟進報導花蓮大地震狀況。此外有感於台灣在311大地震時對日本的援助，地震發生後就有台灣網友在東京淺草發現一位日本民眾，手持看板站在街道上為台灣祈福，令他十分感動。

台灣6日發生大地震，除了關注賑災狀況以外，許多日本網友也自發性地透過自己的方式表達對台灣災情的關心，包括在第一時間湧入社群媒體推特上發文關心台灣震災狀況，在網路上詢問如捐款給花蓮大地震受災戶等。

就有台灣網友在行經東京淺草時看到一位身穿兄弟象球衣的中年男子，手上拿著寫有「天佑花蓮，平安台灣」的自製看板，並對往來路人不斷說著：「天佑台灣」，看到眼前景象令他不禁上前向該男子致意，並表示：「感謝他沒忘記台灣！感謝他為台灣祈福！」

有網友在貼文底下留言表示，兩年前台南大地震過後，也遇到有遇到這位日本男子，當時他同樣手拿著看板為台南人加油。此外也有網友說，地震過後遇到日本人時，也都向他表達對台灣受災的關心。

除此之外，日本商家Bic camera在地震過後也自發地在商場內架設看板，上頭寫著：「天佑台灣花蓮，台灣加油，祈禱所有人平安。」許多台灣網友看到後紛紛在底下留言：「謝謝日本的朋友這樣給臺灣打氣！」、「台日友好」、「是繁體字！ 感謝」感謝日本人對台灣災情的關心。