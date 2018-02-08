影╱救災人員最暖後盾 嘉義民眾開車8小時寒夜送雞湯

2018-02-08 02:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



花蓮強震，塌斜的雲門翠堤大樓傳出有人受困，搜救人員救命急，而救災現場，處處見溫暖，來自各地的民眾自發性送物資相挺。

來自嘉義一群熱心人，開了8個小時的車，趕到花蓮災區，寒夜裡，煮了熱熱雞肉湯、魚丸分送。

宜蘭來了一群善心者，代來米粉湯、薑母茶給現場搶救工作人員暖身與打氣。

胖卡協會家族成員也開來可愛的胖卡車，今天不收錢，免費供應美食給搜救人員。