呂秋遠：請不要叫台灣鬼島 不然上天不會愛它

0206花蓮強震，死亡人數達到7人。律師呂秋遠在臉書發文表示，上天會不會保佑台灣，我不知道，但是請不要叫這個地方做鬼島。「你都不愛這個國家了，上天怎麼會愛它。」

呂秋遠指出，看著臉書滿滿的地震文，發現我們對於地震確實很恐慌，因為到目前為止，地震還是屬於難以預測、不能控制、難以防範的一種自然災害。除了擔憂以外，他倒是有些想法可以提供朋友參考：

1.所有的災害，最忌諱謠言，特別是有人宣稱可以預測地震，下次地震時間跟地點彷彿都在他的掌握中，這是非常匪夷所思的。猜一百次中一次這種事情，請不要拿來當作神蹟，我也很會。

2.不要把自然災害的發生跟政治扯在一起，特別說誰「德不配位」，誰當總統就地震、誰當總統就水災。這是很低級的論述，這樣也不會比較多票的。

3.台灣每年都有防空演習，但什麼時候可以舉辦全民防震演習？至少可以參考日本人如何救災與防災，這是值得參考的經驗。

4.要捐助物資，可以等到政府統一發佈消息再來處理，因為我們並不知道災區現在最缺乏什麼，而且時間差可能會讓災區堆積太多不需要的物資。

5.不要去災區閒逛觀光拍照打卡，這只會阻礙救災速度。

6.台灣是多地震的國家，所以平常就要注意地震的防災訊息，當災難發生的時候，可以知道如何保護自己與別人的生命。

7.對於電視新聞上煽動的畫面，盡量不要看，保持關心就好，不要過度沈溺於集體的悲傷裡。

8.上天會不會保佑台灣，我不知道，但是請不要叫這個地方做鬼島。你都不愛這個國家了，上天怎麼會愛它。

9.對於自己無能為力的事情，放寬心去面對，有時候，神經可以大條一些，否則日子會很難過。

10.請擁抱你身邊的人，珍惜每一次的再見，因為我們不知道，明天與死亡，哪一個先到。