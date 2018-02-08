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花蓮地震 越南駐台辦事處設熱線

2018-02-08 02:21中央社 河內7日電

花蓮6日深夜發生強震，駐台北越南經濟文化辦事處設立援助熱線，協助受地震影響的越南公民。

越通社新聞網站今天引述駐台北越南經濟文化辦事處的消息報導，花蓮強震發生至今，尚未傳出越南公民傷亡的訊息。

報導指出，越南外交部已指示駐台北越南經濟文化辦事處，持續關切災情，幫助在當地的越南公民，保障人身與財產安全。

報導指出，駐台北越南經濟文化辦事處設立援助熱線00886988579362，協助受地震影響的越南公民。

越南強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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