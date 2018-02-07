花蓮強震高達67人失聯 葉俊榮：漏夜搜救不會停

2018-02-07 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



強震重創花蓮，中央災害應變中心統計，目前有6人死亡、258人受傷、67人失聯；今天晚間8點，內政部長葉俊榮赴中央災害應變中心，主持今天最後1次工作會報，強調為爭取黃金時效，救援任務會漏夜進行。

葉俊榮說，入夜後氣溫低，但不會停止搜救，提醒救援人員注意保暖，災後重建部分，行政院已成立「賑災與重建」專案小組，由政務委員陳美伶擔任召集人，預計明天至花蓮縣政府召開第1次專案會議。

針對失聯人數，雲門翠堤大樓39人最多，為首要搜救目標，其餘依序為漂亮生活旅店13人、國盛六街白金雙星大樓12人、國盛六街吾居吾宿大樓3人，相關單位持續清查確認。

為維護搜救人員安全，救援單位協請營造廠商至雲翠大樓現場評估，已架設鋼梁支撐建物，並以消波塊及水泥灌漿。

搜救隊陸續救出災民，包括統帥飯店98人、白金雙星大樓68人、雲門翠堤大樓61人，總共227人獲救，花蓮縣體育館及中華國小開設收容所，已收容665人。