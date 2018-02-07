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就因為情侶吵架洩憤！嘉市23間房屋付之一炬

台灣Panasonic集團公司及員工 捐款1000萬元

2018-02-07 21:53經濟日報 記者張義宮╱即時報導

台灣Panasonic集團公司及員工共同捐款1000萬元，期盼將最真誠的關懷送達災區，協助災民一起攜手渡過難關，為社會企業責任盡一份力量。

捐款社會企業
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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