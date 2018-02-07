台灣Panasonic集團公司及員工 捐款1000萬元

2018-02-07 21:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣Panasonic集團公司及員工共同捐款1000萬元，期盼將最真誠的關懷送達災區，協助災民一起攜手渡過難關，為社會企業責任盡一份力量。