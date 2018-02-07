餘震不斷雲翠大樓更斜了 急調20消波塊撐住

2018-02-07 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



花蓮強震災況最嚴重的雲翠大樓，花蓮縣長傅崐萁指出現仍近60人失聯，警消搜救人員急忙與大樓管委會主委核對住戶名單，持續連繫中，不過花蓮餘震不斷，經量測，11時36分規模4.8地震後，雲翠大樓同一個點，又下滑1.5公分，趕緊再添鋼梁，現已達7條，目前傾斜角度約33度。