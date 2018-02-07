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餘震不斷雲翠大樓更斜了 急調20消波塊撐住

2018-02-07 15:05聯合報 記者林伯驊╱即時報導

花蓮強震災況最嚴重的雲翠大樓，花蓮縣長傅崐萁指出現仍近60人失聯，警消搜救人員急忙與大樓管委會主委核對住戶名單，持續連繫中，不過花蓮餘震不斷，經量測，11時36分規模4.8地震後，雲翠大樓同一個點，又下滑1.5公分，趕緊再添鋼梁，現已達7條，目前傾斜角度約33度。

由於也擔憂鋼樑支撐時「走位」，現場前進指揮中心請第九河川局支援「肉粽」，即消波塊，九河局迅速由拖吊業者載每塊20噸、共20塊，牢牢抵住鋼樑與地面接觸的後方，避免滑動，不過土木技師透露不知能撐多久，最好加速救援。

第九河川局支援20噸消波塊共20個。記者林伯驊／攝影
第九河川局支援20噸消波塊共20個。記者林伯驊／攝影
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雲翠大樓現共架7鋼梁。記者林伯驊／攝影
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雲翠大樓傅崐萁強震
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