0206花蓮強震 陳菊：全力配合救災

2018-02-07 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



花蓮昨晚發生震度規模7級強震，導致多數樓房倒塌。高雄市長陳菊今早受訪表示，未來若中央或花蓮有任何需要，高市府絕對全力配合。