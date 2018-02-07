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花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

0206花蓮震災 房屋全倒投保人可領20萬元臨時住宿費

2018-02-07 09:06經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

地震保險基金呼籲，投保住宅地震保險的保戶，如房屋因地震而全倒，被保險人可先領臨時...
地震保險基金呼籲，投保住宅地震保險的保戶，如房屋因地震而全倒，被保險人可先領臨時住宿費20萬元。圖為0206花蓮強震中嚴重傾斜的雲門翠堤大樓。 記者杜建重／攝影
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花蓮2月6日深夜發生7級大地震，造成多處房屋建築物倒塌，金管會表示，目前已知有多起災情，地震發生後第一時間已責成財團法人住宅地震保險基金第一時間啟動應變，主動與震區之縣市消防局聯繫及了解災情，並於中央災害應變中心成立後，進駐該應變中心以了解最新之災情。

地震保險基金呼籲，投保住宅地震保險的保戶，如房屋因地震而受損，請與投保的產險公司報案，地震全倒的建築物，被保險人可先領臨時住宿費20萬元，至於地震險保額150萬元，需要鑑定，可能要等春節年後才給付。

金管會提醒，已投保住宅地震保險之民眾，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。

依據住宅火災及地震基本保險抵押權附加條款規定，保險標的物發生地震基本保險承保之事故致有損失時，保險公司在抵押權人債權債務範圍內，將保險金60%優先按抵押權順位清償抵押權人，其餘保險金另加20萬元臨時住宿費用給付予房屋所有權人。

金管會表示，若民眾如需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽地震保險基金，該基金並設有免付費服務專線：0800-580-921。另亦可逕洽各產物保險公司或電洽中華民國產物保險商業同業公會，連絡電話02-2507-1566。

承保住宅地震保險之產物保險公司聯絡電話如下：

‧台灣產物保險公司0809-068-888

‧兆豐產物保險公司0800-053-588

‧富邦產物保險公司0800-009-888

‧和泰產物保險公司0800-077-568

‧泰安產物保險公司0800-012-080

‧明台產物保險公司0800-528-528

‧南山產物保險公司0800-020-060

‧第一產物保險公司0800-288-068

‧旺旺友聯產物保險公司0800-024-024

‧新光產物保險公司0800-789-999

‧華南產物保險公司0800-010-850

‧台壽保產物保險公司0800-075-777

‧新安東京海上產物保險公司0800-050-119

‧美商安達產物保險公司台灣分公司0800-339-899

‧法商法國巴黎產物保險公司台灣分公司0800-266-288

‧國泰世紀產物保險公司0800-036-599

保險金地震險金管會0206花蓮強震

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