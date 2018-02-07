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花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

0206花蓮地震 宏碁捐500萬救災

2018-02-07 09:26中央社 台北2月7日電

宏碁董事長暨執行長陳俊聖。 聯合報系資料照
宏碁董事長暨執行長陳俊聖。 聯合報系資料照
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花蓮昨晚發生芮氏規模6.0地震，為協助花蓮地震災民生活與災後復原，電腦品牌廠宏碁今天宣布將捐款新台幣500萬元，同時為花蓮地區民眾祈福。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，驚聞此地震發生，且是在農曆年前的寒冬深夜，致使人民生命財產受損、流離失所生活無措；身為台灣品牌企業也是台灣人民的一份子，宏碁鼓勵員工一起為花蓮地震的災後投注愛心與資源，協助災民盡速恢復生活、能平安與家人團聚過年。

花蓮昨晚11時50分發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮道路龜裂，國軍立即投入兵力救援。

地震捐款0206花蓮強震

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