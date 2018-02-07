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花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

花蓮強震後 日網友喊報恩：我們想捐錢！

2018-02-07 09:16聯合新聞網 綜合報導

一名日本網友在花蓮強震後，在推特發文表示，每當日本發生重大災難時，台灣就會派出大...
一名日本網友在花蓮強震後，在推特發文表示，每當日本發生重大災難時，台灣就會派出大量捐款，在東日本大地震的時候250億日元，即使在熊本地震和北九州大雨時也一樣。圖擷自推特
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花蓮昨夜(6日)晚間23點50分，發生規模6.4強震。在地震災情陸續傳出後，日本網友在網路論壇及推特湧入上千則留言，欲發起捐款台灣賑災，有人頻頻為台灣祈福，很多日本網友感念台灣當時捐贈日本311大震賑災不遺餘力，紛紛喊著要去哪捐款給台灣，有網友說這時候「不報恩不是人」，但也感嘆台灣的建築物為何老是會在地震中倒塌？難道過去的地震後都沒有擬出對策因應？

台灣花蓮一夕天搖地動，日本網友紛紛從ptt各大論壇和推特社交網路發動欲捐賑災款給台灣，有不少日本人都說，這次換我們來支援了，大家紛紛詢問，到哪裡、用何種方式可以捐款給台灣？也有不少人呼籲日本政府對台灣伸出援手。

七年前的日本311大震，台灣率先捐款，在外國賑災金額排名第一，總金額約200億日圓，透過紅十字捐款的官方公布金額是109億9000萬日圓，遠遠超出第二名的美國，且超過9成都是來自台灣民間的善款，當時也讓日本人大為感動，了解到台灣是患難見真情的真朋友，不少日本人來台旅遊時會穿著印有「311謝謝台灣」、「永遠的朋友」等字樣的感謝T恤，以表達對台灣的感謝。當時也有不少日本團體發動謝謝台灣的活動，增進不少台日關係

日網友在花蓮強震後在網路湧入留言：「日本的各位，報恩的時候似乎到了。為了臺灣的人，能做的事就做上吧」、「就算一人也好，希望能救出更多人命，我也希望日本政府迅速地提供救援」、「花蓮市因為是觀光地，有很多飯店。沒事嗎？真擔心啊」、「對2011年的東日本大震災，從台灣那裡得到了極多支援，這件事無法忘記這一次，輪到我們提供支援了」、「雖然並不是能用簡單的言語表達的情況，但我想現在正是報恩的時候。當時比世界上給予我們極重的支援的國家，不是別國正是台灣。」

在網路上看到留言的台灣網友也為此相當感動，也紛紛回應，日本人此時真的很暖心，「送禮給日本人，不回禮他會很痛苦吧，」兩國網友紛紛感到在大難來時，正能量破表的溫度。

有日本網友貼出一張台灣在日本311大震時的捐贈表。圖擷自推特
有日本網友貼出一張台灣在日本311大震時的捐贈表。圖擷自推特
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來台交流的日本四日市青商會會員近30人，昨天到基隆外木山大涼亭參與淨灘，感謝台灣...
來台交流的日本四日市青商會會員近30人，昨天到基隆外木山大涼亭參與淨灘，感謝台灣在311大地震對日本的慷慨捐輸，他們還穿著寫有「永遠的朋友」的T恤，謝謝台灣。記者盧禮賓／攝影
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日本民間在聯合報刊登謝謝台灣廣告，感念311大震的溫情。擷自維基百科
日本民間在聯合報刊登謝謝台灣廣告，感念311大震的溫情。擷自維基百科
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擷自推特。
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圖擷自推特
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地震台日關係0206花蓮強震

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