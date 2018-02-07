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多棟大樓倒塌、餘震不斷！花蓮今停班停課 市長向外界求援

強震造成花蓮一大樓傾斜 餘震不斷更增搜救難度

地震中送炭！ 花蓮旅宿業者免費提供100間住宿

2018-02-07 02:47聯合報 記者李京昇╱即時報導

花蓮發生大地震，有旅宿業者PO要免費提供100間客房讓遊客住宿。圖／臉書社團「花...
花蓮發生大地震，有旅宿業者PO要免費提供100間客房讓遊客住宿。圖／臉書社團「花蓮同鄉會」
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花蓮發生規模6.0地震，宜蘭南澳、花蓮市最大震度達7級，花蓮有多棟大樓倒塌，陸續傳出災情，消防人員正積極搶救受困人員，有位在花蓮的陳姓旅宿業者，在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文，要免費提供100間客房，讓擔心地震睡不著的民眾住宿。

該名陳姓業者稍早PO文表示，「在花蓮的鄉親朋友們！或是所有來花蓮的遊客，如果市區不敢住宿！我們在東華大學附近民宿，我們有100間客房，可供給大家免費住宿」。

他的善心文章一PO出，讓網友們紛紛讚賞是「雪中送炭！」，直呼暖心，紛紛幫他分享愛心訊息，並期望花蓮的居民能平安度過寒冷夜晚。

地震南澳

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