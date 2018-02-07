支援花蓮地震搜救 彰化特種搜救隊整裝待發

2018-02-07 02:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



花蓮發生地震規模6的大地震，已知有多棟大樓倒塌，彰化縣消防局奉消防署指示，出動趕往花蓮協助搜救，將由23人組成的特種搜救隊，由大隊長葉明波帶隊，目前正徵召人員，整理裝備中，訂凌晨2時從林厝消防分隊出發。

由於，目前中橫積雪，加上地震可能造成坍方，無法從中橫前往花蓮，鐵公路也中斷，為爭取時效，將從清泉崗搭機趕赴花蓮。