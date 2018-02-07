花蓮強震災情擴大 軍方擬增援兵力投入搶救

2018-02-07 02:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍花防部在災變現場實施傷患復出後送。國防部提供 分享 facebook

花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，陸軍花東防衛指揮部指揮官賀政等人接獲消息，第一時間趕赴現場，與花蓮縣長傅崐萁會合研商，花防部目前已派遣機步營與醫療人員344人投入各地搶救，並將因應災情評估隨時增援兵力。

副參謀總長陳寶餘將搭乘3時升空的C-130運輸機趕抵花蓮，擔任軍方救災總督導。國軍增援兵力將分自清泉崗和松山出發搶進花蓮。

花蓮強震災情擴大，軍方擬增援兵力投入搶救。圖為投入統帥飯店搜救官兵。國防部提供 分享 facebook 花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜。國防部提供 分享 facebook 花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，陸軍花東防衛指揮部指揮官賀政等人接獲消息，第一時間趕赴現場，與花蓮縣長傅崐萁會合研商。國防部提供 分享 facebook 花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，陸軍花東防衛指揮部指揮官賀政等人接獲消息，第一時間趕赴現場，與花蓮縣長傅崐萁會合研商。國防部提供 分享 facebook

軍方救災照。國防部提供 分享 facebook 軍方救災照。國防部提供 分享 facebook