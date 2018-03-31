蔡總統帶你遊花蓮 盼小英路線振觀光

2018-03-31 19:49 中央社 花蓮31日電



蔡英文總統到花蓮2天1夜拚觀光，今天親自下田採鳳梨。聯合報系記者周佑政／攝影 分享 facebook 總統蔡英文30、31日兩天帶著媒體團赴花蓮參訪，蔡總統秀「蓮花指」做擂茶；在林田山林業文化園區拿相機反拍記者要參加文總攝影比賽；在鳳梨田大啖現摘鳳梨，賣力行銷花蓮。

花蓮震災影響觀光，蔡總統30、31日兩天，帶著媒體團赴花蓮訪視；蔡總統兩天一夜花蓮行，分享多處私房景點；府方幕僚希望這樣的「小英路線」可以吸引更多國人來花蓮觀光。

總統昨天陸續參訪「阿美麻糬」；去「換膚海灘」旁的牛山，敲響幸福鐘；前往「新社香蕉絲工坊」體驗噶瑪蘭族獨一無二的香蕉絲編織工藝；到靜浦部落、阿美族主廚陳耀忠「陶甕百合春天」餐廳品嚐在地美食；參觀全台唯一一台行動郵車，還全程透過臉書（facebook）直播，還提筆寫明信片給貓女兒蔡想想；並前往東豐拾穗農場，參觀農場發酵室及農產品，了解有機小麥等農作過程。

蔡總統今天持續走訪花東縱谷，上午前往富興村參訪鳳梨公園，大啖現摘的鳳梨；下午走訪林田山林業文化園區，蔡總統在園區內步行參觀，沿途遇到香港、澳洲來的旅客要求合影，蔡總統也親切回應並合照。

園區保留當年運送木材的鐵軌，蔡總統與幕僚沿著軌道走向等在另一頭的媒體。談到重啟鐵道的經費，蔡總統建議隨行官員指，前瞻計畫內有相關名目，應可提出申請。

總統府攝影官把手上相機遞給蔡總統，總統府發言人林鶴明對著守候的媒體說，總統要去參加文總攝影比賽，以媒體做主角。

蔡總統拿起相機，對媒體說，「要靠你們的表現，你們的表情好一點，你們的表情要美一點」，「好啦，你們看這邊；你們再來一次，三、二、一」。這一幕總統與媒體互拍的畫面，讓人莞爾。

花蓮地震後，觀光受到影響。中華文化總會發起「花蓮有靠山」影像徵集活動，邀請全國民眾踴躍參加，將花蓮之美推廣及海內外的民眾。

花蓮兩天一夜行程最後一站，蔡總統帶著隨團媒體到芳草古樹花園餐廳體驗擂茶，吃客家菜。

餐廳老闆娘示範擂茶標準動作，要秀出蓮花指，搭配唱歌一邊擂，一邊扭腰擺臀；只見蔡總統害羞地伸出蓮花指擂茶，但腰臀並未隨之搖擺。