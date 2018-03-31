蔡總統大啖鳳梨 媒體拋開禁忌吃了起來

2018-03-31 14:02 中央社 花蓮31日電



總統蔡英文30、31日帶媒體團赴花蓮訪視，為支持農村產業化，她到鳳梨田現摘現吃鳳梨；一向視吃鳳梨為「禁忌」的隨團媒體，看到蔡總統開心大啖鳳梨，也跟著吃了起來。

花蓮震災影響觀光，蔡總統30、31日兩天，帶著媒體團赴花蓮訪視，以實際行動提振震災後的花蓮觀光。

蔡總統一早就透過臉書（facebook）在安通溫泉飯店打卡，她說，擁有百年歷史的安通溫泉是花蓮八景之一，她在這裡巧遇一團來東部騎單車的香港中學生，「台灣歡迎你們」、「花蓮的美好，香港朋友都知道。春假快到了，大家把握假期來花蓮走走看看」。

蔡總統稍後與媒體早餐會時，也提及此事。她說，這些中學生是騎自行車，從花蓮騎到台東，以騎自行車的方式，體驗花蓮、台東的風土人情，是蠻好的一件事。她說，這些小朋友們非常高興，在旅館前喊「香港人加油」，她說，「我們也希望香港人加油，多到花蓮台東旅遊」。

蔡總統與媒體共進早餐後，前往富興村參訪鳳梨公園；社區媽媽帶來迎賓舞，並為蔡總統戴上花環。

總統府指出，富興村是全台鳳梨花最大產地，全村都以鳳梨為主要作物，蔡總統也參訪「鳳梨的故鄉」博物館，了解從事鳳梨加工的社區居民，對外行銷富興土鳳梨、活絡地方經濟的成果。

此外，富興村近年參加農業委員會水土保持局農村再生計畫，打造1314公尺長的軌道，提供遊客在造林地和鳳梨田間遊覽，因此，蔡總統也搭乘小火車到鳳梨田，並親自採收品嚐鳳梨，與在地農民一起享用鳳梨，以具體行動支持農村產業化。

蔡總統親手摘下一顆土鳳梨，現場品嚐，直說「好吃、新鮮」。

一向視吃鳳梨為「禁忌」，擔心「太旺、讓新聞寫不完」的隨團媒體，看到蔡總統開心大啖鳳梨，也跟著吃了起來。

蔡總統下午將率媒體赴林田山林業文化園區。

蔡總統稍早提到，昨天上午帶著團隊參觀花蓮海線地區的工藝品，也品嚐在地的特色料理，並在下午進入美麗的花東縱谷，今天繼續帶團深入花東縱谷。