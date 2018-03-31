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陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

影／蔡英文花蓮拚觀光 親自下田採鳳梨

2018-03-31 13:05聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統昨起到花蓮2天1夜拚觀光行程，今天上午到富興村參訪鳳梨公園，蔡總統搭乘園區觀光小火車，並親自下田採鳳梨，當地農民隨即現切鳳梨，蔡總統品嚐後豎起大拇指，大讚好吃。

蔡總統今早由民進黨花蓮立委蕭美琴、觀光局長周永暉陪同，參訪富興村參訪鳳梨公園，抵達現場後，當地的社區媽媽以迎賓舞表演歡迎。蔡總統隨後也戴上花環，與現場農民親握手、對話。

富興村近年參加水保局農村再生計畫，打造1314公尺長的軌道，提供遊客在造林地和鳳梨田間遊覽。蔡總統也搭乘小火車到鳳梨田，親自下田採收與品嚐鳳梨。

蔡英文總統到花蓮2天1夜拚觀光，今天親自下田採鳳梨。記者周佑政／攝影
蔡英文總統到花蓮2天1夜拚觀光，今天親自下田採鳳梨。記者周佑政／攝影
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