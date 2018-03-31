今年國慶焰火在花蓮！台鐵：運務全力配合

2018-03-31 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為了振興花蓮觀光，總統蔡英文今天宣布，今年國慶焰火在花蓮舉辦，花東交通以鐵路為大宗，是否能構成仔相當的觀光運量？台鐵局今天表示，「沒有問題」，屆時會召開相關的籌備會議，台鐵會全力配合政策。

台鐵運處處長張錦松表示，去年國慶焰火就在台東舉辦，當時也加開班次，不僅北迴線，連南迴線也加開，會依照旅客不同的需求進行調度，屆時會召開國慶焰火的相關籌備會議，會依據地方的需求全力配合。