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振興震後觀光 總統：今年國慶焰火在花蓮

2018-03-31 10:01中央社 花蓮縣31日電

總統蔡英文今天表示，今年國慶焰火將在花蓮舉行，交通部觀光局也會推出一系列花蓮觀光計畫，呼籲全國民眾清明假期到花蓮走走、看看，享受花蓮的美與好。

為振興震災後的花蓮觀光，昨天起帶媒體參訪花蓮2天1夜的蔡總統上午在吉蒸牧場與媒體共進早餐。

圖為總統造訪花蓮牛山呼庭情形。擷自蔡英文臉書
圖為總統造訪花蓮牛山呼庭情形。擷自蔡英文臉書
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國慶蔡英文煙火秀0206花蓮強震

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