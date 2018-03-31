振興震後觀光 總統：今年國慶焰火在花蓮

2018-03-31 10:01 中央社 花蓮縣31日電



總統蔡英文今天表示，今年國慶焰火將在花蓮舉行，交通部觀光局也會推出一系列花蓮觀光計畫，呼籲全國民眾清明假期到花蓮走走、看看，享受花蓮的美與好。

為振興震災後的花蓮觀光，昨天起帶媒體參訪花蓮2天1夜的蔡總統上午在吉蒸牧場與媒體共進早餐。