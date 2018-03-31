新北市府：花蓮強碰總統 實在太巧了

新北市府組成旅遊團，昨天由市長朱立倫（中）帶隊，以行動幫助花蓮。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

「花蓮，我們新北來了」，新北市長朱立倫昨率領超過六百人的市府員工旅遊團造訪花蓮，市府估計此行至少可為花蓮帶來四百萬元觀光效益。至於此行是否意在與同天造訪花蓮的蔡英文總統「拚場」？朱立倫說行程早在一個月前排定；市府則表示，「強碰總統」只能說「實在太巧了」！

蔡總統昨天上午九點抵達花蓮拚觀光，朱立倫在兩個小時後就帶新北首發團來到。花蓮縣長傅崐萁先是趕到蔡總統抵達首站，呼籲中央多給資源；之後再帶著縣府多名一級主管到火車站迎接朱立倫。傅說，新北是全台廿二個縣市中第一個用行動愛花蓮的地方，朱市長不僅本人來，還帶來兩列車的鄉親、員工，為花蓮振興觀光注入強心針。

新北市旅遊首發團分乘兩列火車，約在上午十一點抵達花蓮，行程安排兩天一夜。旅遊的景點包括清水斷崖、慶修院、光復鄉吉利潭等地，昨晚到東大門夜市品嘗在地美食。

對花蓮行遇到蔡總統，朱立倫說，就如愛心捐款一樣，大家都是用愛心來參與；新北這次來了六百人，希望總統帶來更多人。

朱立倫表示，震後新北市除捐款逾五千萬元，更要以實際行動幫助花蓮；昨天只是第一批，未來還會發動員工、社團、社區村里一起來，用新北的愛心幫助花蓮站起來。不過，他因另有公務，中午與首發團員、花蓮縣府餐敘後，搭乘下午一點的火車先離去。

新北市府表示，首發團逾六百名團員，以每人團費三九九九元計算，超過兩百四十萬元，再加上在地消費、採買伴手禮等，整體效益至少四百萬元，希望幫助花蓮觀光產業早日復甦。