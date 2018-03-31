蔡英文、朱立倫 同天花蓮觀光

2018-03-31 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／花蓮報導



總統蔡英文（前右二）昨天赴花蓮兩天一夜觀光，並鼓勵民眾到花蓮觀光消費。 中央社 分享 facebook

花蓮強震重創觀光，蔡英文總統昨天到花蓮兩天一夜觀光，新北市長朱立倫也率市府員工及眷屬到花蓮旅遊。蔡總統強調，不論黨派，只有一個目標，希望花蓮產業趕快恢復。

花蓮縣長傅崐萁則搶在蔡總統抵花蓮首站前，接受媒體訪問表示，希望總統能給花蓮更多資源。

這次花蓮行，蔡總統特別邀請媒體同行。蔡總統表示，這段時間，除企業積極鼓勵員工到花蓮旅遊，民進黨部昨天到花蓮旅遊，朱立倫也在花蓮，她認為這些行動都非常好。

蔡總統表示，到花蓮主要是要行銷花蓮，希望透過媒體報導，讓全台灣人一起體驗台灣的美與好，花蓮觀光景點擁有世界級知名度，值得細細品味。

蔡總統說，這段時間花蓮因地震關係，地方中央都很辛苦，希望花蓮能在最短的時間復原，恢復產業風貌。

蔡總統隨後由民進黨立委蕭美琴陪同，到吉安鄉參訪「阿美麻糬」及豐濱鄉「新社香蕉絲工坊」，下午前往全台唯一的「行動郵便車」，再到玉里鎮參訪「東豐拾穗農場」，在花蓮夜宿一晚後，今繼續觀光行程。蔡總統昨購買四千多元麻糬，大讚花蓮麻糬好吃，也親自體驗刮香蕉絲，並和蕭美琴各挑了一頂手工香蕉絲帽子，兩頂帽子合計一萬元。

不過總統府事前提供媒體有關蔡總統的行程，並未提及傅崐萁會陪同。傅崐萁說，他是昨早八點多才接到府方通知；希望未來蔡總統對整個災後重建及觀光的振興，能夠給地方更多資源，能讓國家整體的觀光投注在花蓮。

對近來震災捐款用途引發熱議，傅崐萁也意有所指的說，「過去這段時間，大家不要覺得尷尬，確實有很多事，會愈講愈清楚」。傅崐萁強調，未來國家面對災難，要訂定一套完整機制，讓地方能夠遵行，國人也能了解，這是我們共同的目標。