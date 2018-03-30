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花蓮旅宿補助 疑有業者浮報

2018-03-30 23:47聯合報 記者王燕華／花蓮縣報導

震後中央推出一系列措施救花蓮觀光，也有不少民間遊客、團體造訪送暖，花蓮觀光逐漸回...
震後中央推出一系列措施救花蓮觀光，也有不少民間遊客、團體造訪送暖，花蓮觀光逐漸回溫。 圖／聯合報系資料照片
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暫停營業也來請款

交通部觀光局推出「3355」旅宿方案搶救花蓮觀光，但近日傳出有旅宿業者疑似不實申報，甚至連應該暫停營業的黃單危樓民宿也來請款，相關申請的協會窗口表示會積極宣導並嚴加把關；但觀光局長周永暉昨說，未接到類似通報，會加強稽查。

3355旅宿補助方案本月6日上路，3人以上到花蓮旅遊，入住加入該方案的旅館、民宿兩晚以上，可享每人最多500元補助。符合資格的遊客可直接折抵房價，再由業者憑相關資料向花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會，以及中華民國民宿協會全國聯合會等3個窗口請款。

不過，因請款只需住宿者身分證號、姓名、住宿憑證就可申請，業者雖感謝政府美意，也擔心把關不夠嚴。

「3355」上路到昨天，未滿一個月就有1萬1800件申請案，請領約591萬元。其中民宿1179件、6230人次，請領311萬餘元，旅館約2千人、100萬元，飯店約3600人、180萬元。

申請數多於房間數

據了解，全案會曝光，是因一間位於市區的民宿，因鄰近震後倒塌大樓，被列入警戒撤離範圍，建物經勘驗後貼上應補強才能居住的危樓黃單，理應不能營業，卻仍檢具資料申請補助，引起觀光局注意，追查後發現還有少數旅宿的房間數遠遠少於申請數量，疑似浮報。

「少數業者破壞整體形象」，消息傳出讓花蓮旅宿業相當痛心，各申請窗口表示，將揪出不法業者自清，觀光局也更新申請表單，新增住宿代表人的身分證明影本。

觀光局已向相關協會、業者宣導，呼籲誠實申請，若有不實申報、浮報行為，除將追回溢領款項，也會終止該業者申請補助，更要公布業者名單。

不過，觀光局長周永暉昨表示，還沒有接獲相關訊息。他說，類似災後為振興觀光的補助已行之有年，觀光局有稽查機制，一旦查獲不僅會追回溢領款項，也可能涉及刑責，呼籲業者自律。

民宿周永暉

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