台北市建築物超載 歐晉德警告:逾95%的房子有加蓋

2018-02-10 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



花蓮發生強震，引起各界重視台北市房屋老舊問題。台北市國民黨台北市長擬參選人、前立委丁守中，上午與台北市前副市長歐晉德、前台科大副校長李咸亨，以及中華民國結構技師公會理事長蔡榮根，上午共同呼籲台北市應建立防災減災機制，並全面都更。

歐晉德說，台灣位於歐亞、菲律賓板塊，台北盆地因先天軟弱的地層，早期工程品質管制不足，現在最危險的是，台北市有逾95%的房子有加蓋加重量，地質脆弱，加上結構物不夠堅固，再加上額外的超載，等於是一直在建築上加上重量。

歐晉德指出，921大地震時，東星大樓倒塌，台北市開始出現大型建物倒塌，但過去十幾年來，民眾的記憶淡去 ，直到台南、花蓮發生地震，大家才覺得急迫，但這是執政者最應該做的。

蔡榮根指出，台北市更令人憂心的是，老舊公寓華廈一樓被任意拆牆做賣場、超商、餐廳等，二樓以上增加很多磚牆隔成小套房出租或者大型屋頂違建，前者大幅降低耐震能力，後者則增加地震力的威脅，萬一強烈地震來襲，該類型建築將首當其衝。

蔡榮根表示，台南維冠金龍大龍倒塌，政府雖訂有耐震評估補助辦法，但民眾往往擔心經評估後，若住戶不願意分擔經費進行補強，反而會成為政府登記有案的「結構不安全建物」而影響房價，且大樓住戶對於補強位置和方式，難以達成共識。因此他建議，應全面推動都更，集合住宅提供誘因推動補強。

丁守中則指出，柯文哲講一坪換一坪加車位是幻想，但他來當市長，一定辦得到一坪換一實坪，外加一個停車位。