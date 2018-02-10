親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

施工勘驗 引進公正第三方

2018-02-10 03:29經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

為了確保建物安全，內政部昨（9）日表示，正研修建築法，新增須引進第三公正單位辦理審查及現場勘驗及竣工查驗機制，此案已送進行政院，並列入立院下會期的優先法案。

內政部本次建築法修正草案重點是引進第三公正單位辦理審查及現場勘驗及竣工查驗機制，其中有三大變革，一是將防火避難設計審查提升至法律位階，授權中央訂定外審單位的監督辦法，並要求結構外審於開工前完成設計審查。

第二、將強化施工勘驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方勘驗確實按圖施工，勘驗合格才能繼續施工，深化技術查核。

第三、應落實竣工查驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方查驗合格，檢附合格證明，始得申請使用執照，以彌補行政機關查、勘驗人力的不足。

內政部次長邱昌嶽說明，目前建築施工勘驗的做法，是建築師自己查驗、監造，因沒有經過第三方公證單位了解，難免不夠客觀，因此希望委託各地方建築同業公會來辦理第三方查驗，確保建物安全。

營建署官員說明，建築法若順利於立院三讀通過，屆時將訂定配套，如第三方專業機構須具備的條件、如何收費，並辦理相關講習等，可能需至少一年的準備時間後，才會正式上路。

內政部過去曾提過建築法修法、同樣是引入第三方查驗機制，但未能三讀。

內政部

相關新聞

6樓加蓋變9樓…檢舉違建挨嗆：震倒有人賠

2018-02-10 00:26

石材、觀光業超慘 400億協助紓困

2018-02-10 00:47

統帥飯店拆了 「花蓮人41年回憶破滅」

2018-02-10 00:21

建物強制健檢 百貨影院先行

2018-02-10 03:29

缺水 近八千戶仍苦等

2018-02-10 00:56

新聞眼／多少震災未爆彈？應增加屋檢誘因

2018-02-10 00:41

政院鼓勵老屋健檢 旅館及賣場須耐震評估

2018-02-10 00:36

違建建商已移送 傅崐萁：縣府若有責會承擔

2018-02-10 00:31

危樓127鄰戶撤離「宛如災民」

2018-02-10 00:23

「吾居吾宿」違章 花縣府：曾開單、法辦

2018-02-09 22:17

菲加籍人士罹難 外交部哀悼將提供協助

2018-02-09 22:16

女士官憶震災當時：住戶聚在危樓窗口揮手機求救

2018-02-09 22:15

全台瘋查住家斷層 學者：政府要大家移民嗎？

2018-02-09 21:47

花蓮地震日星援助 學者：有政治意涵

2018-02-09 21:24

花蓮地震返鄉救災 特搜隊員過門不入

2018-02-09 21:06

花蓮地震 地調所初判非米崙斷層本身活動

2018-02-09 20:24

蔡英文首次簡體字發文：在人道救援上 兩岸沒有距離

2018-02-09 20:18

協助災區建築物穩定 立委施義芳率百名技師前進花蓮

2018-02-09 19:47

影／星國C-130援台救災 國軍低調被動發布訊息

2018-02-09 19:33

花蓮地震 營建署：經評估5棟被列危樓

2018-02-09 19:28

花蓮強震／紅十字會救災60小時 陸續北返

2018-02-09 19:28

中央災害應變中心今晚6時吹熄燈號 消防署接手人道救援

2018-02-09 18:55

日本高階探測儀多厲害？就是這一台

2018-02-09 18:34

陸客余妃罹難 母哭訴：女兒已經白走 要讓小的活下來

2018-02-09 17:47

蔡英文肯定國軍救災：只要有國軍 人民就安心

2018-02-09 17:35

安倍稱蔡英文為總統 學者：等於承認台灣是國家

2018-02-09 16:54

花蓮強震 親民黨肯定蔡總統展現同理心

2018-02-09 16:50

【重磅快評】別否認，災難中政治還是無孔不入

2018-02-09 16:27

強震釀災！老天爺已經多次示警 我們看到了嗎？

2018-02-09 16:05

國盛六街大樓要拆了！附近127戶居民全數撤離

2018-02-09 15:55

統帥幕後老闆 竟是北台灣飯店大亨張金水

2018-02-09 15:52

影／老字號地標統帥飯店拆除 空拍全程直擊

2018-02-09 15:49

震災大樓因違建傾塌？專家：6樓基礎蓋9樓就不對

2018-02-09 15:30

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-09 14:50

安倍發推文「日本與你們同在！」 蔡英文按讚

2018-02-09 14:47

日本生命探測儀很高階？看看咱們工兵的生命探測儀

2018-02-09 14:40

內政部研議旅館、百貨強制進行耐震評估 違者將開罰

2018-02-09 13:14

花蓮強震建物倒塌 傅崐萁：報請刑事調查究責到底

2018-02-09 12:14

強震後返台 日本地勤登機證上留言「加油」超暖心

2018-02-09 12:10
看更多

熱門文章

一語成讖！震災住戶曾檢舉違建 公務員：震倒有人賠

2018-02-09 09:42

太空中的魔術方塊 神預言花蓮震災？

2018-02-09 09:00

獨／國軍太缺官 馮世寬：官校讀兩年就好下部隊啦

2018-02-09 12:45

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

影／找到了！雲翠受困加拿大夫婦 搜救隊發現一條腿

2018-02-09 13:07

民調小輸 江啟臣：尊重與團結、不會讓民進黨得逞

2018-02-09 12:11

國民黨台中市長整合民調 盧秀燕驚險勝出

2018-02-09 11:21

怪手開挖最後待救5人 搜救人員：痛苦的決定

2018-02-09 16:48

基隆搜救隊晚間從上方401室往下挖 找最後5名陸客

2018-02-09 21:19

倒數黃金72小時 搜救人員疑似發現5名陸客

2018-02-09 20:42

陳沂暗酸館長捐錢「買贖罪券」 表明就是不捐錢

2018-02-09 17:20

日本高階探測儀多厲害？就是這一台

2018-02-09 18:34

死前仍相擁一起…加籍夫妻罹難 大體運出翠堤大樓

2018-02-09 15:54

「我們盡力了！」 72小時後台南特搜隊撤離

2018-02-09 17:54

圖多／直擊雲翠大樓內部 被震塌的現場有一幅觀音像

2018-02-09 10:09

日本生命探測儀很高階？看看咱們工兵的生命探測儀

2018-02-09 14:40

雲翠213房聞到屍臭 特搜：空間受阻搜救緩慢

2018-02-09 09:42

辛苦了！搜救犬帶傷與死神搶人 哪有災情牠往哪衝

2018-02-09 08:00

持續更新／怪手開挖 搜救人員疑似發現5名陸客

2018-02-09 06:30

臉書第一次捐台灣一千萬 唐鳳辦公室牽線才完成

2018-02-09 12:19

漂亮旅店老闆陳光印道歉 願為災害負責

2018-02-09 22:31

雲翠大樓 最後五名陸客找到

2018-02-09 21:31

全台瘋查住家斷層 學者：政府要大家移民嗎？

2018-02-09 21:47

救災捐款怕被「中飽私囊」？ 承辦人出面解答闢謠

2018-02-09 21:20

安倍稱蔡英文為總統 學者：等於承認台灣是國家

2018-02-09 16:54

藍初選盧秀燕民調勝出！林佳龍：狀況不明暫不評論

2018-02-09 11:36

影／星國C-130援台救災 國軍低調被動發布訊息

2018-02-09 19:33

加籍夫妻受困雲翠大樓 搜救人員發現疑似女性左小腿

2018-02-09 13:21

強震後返台 日本地勤登機證上留言「加油」超暖心

2018-02-09 12:10

【重磅快評】為了總統到來 救災現場停工大半小時

2018-02-09 19:41

鼻酸！「我爸遺物還在裡面」 震災屋要拆女哭求進入

2018-02-09 08:05

蔡英文首次簡體字發文：在人道救援上 兩岸沒有距離

2018-02-09 20:18

強震釀災！老天爺已經多次示警 我們看到了嗎？

2018-02-09 16:05

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-09 14:50

統帥幕後老闆 竟是北台灣飯店大亨張金水

2018-02-09 15:52

震災大樓因違建傾塌？專家：6樓基礎蓋9樓就不對

2018-02-09 15:30

花蓮強震拆危樓 專家：比維冠大樓還難拆

2018-02-09 06:53

花蓮強震住家成危樓 住戶心痛「貸款還沒繳完」

2018-02-09 07:17

想去大陸過年嗎？帶張「馬英九春聯」當旅行支票吧

2018-02-09 10:00

他在統帥飯店找到老婆 舊員工：若重建我會再回來

2018-02-09 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top