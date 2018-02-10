施工勘驗 引進公正第三方

2018-02-10 03:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



為了確保建物安全，內政部昨（9）日表示，正研修建築法，新增須引進第三公正單位辦理審查及現場勘驗及竣工查驗機制，此案已送進行政院，並列入立院下會期的優先法案。

內政部本次建築法修正草案重點是引進第三公正單位辦理審查及現場勘驗及竣工查驗機制，其中有三大變革，一是將防火避難設計審查提升至法律位階，授權中央訂定外審單位的監督辦法，並要求結構外審於開工前完成設計審查。

第二、將強化施工勘驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方勘驗確實按圖施工，勘驗合格才能繼續施工，深化技術查核。

第三、應落實竣工查驗，明定一定規模以上建築物，應由第三方查驗合格，檢附合格證明，始得申請使用執照，以彌補行政機關查、勘驗人力的不足。

內政部次長邱昌嶽說明，目前建築施工勘驗的做法，是建築師自己查驗、監造，因沒有經過第三方公證單位了解，難免不夠客觀，因此希望委託各地方建築同業公會來辦理第三方查驗，確保建物安全。

營建署官員說明，建築法若順利於立院三讀通過，屆時將訂定配套，如第三方專業機構須具備的條件、如何收費，並辦理相關講習等，可能需至少一年的準備時間後，才會正式上路。

內政部過去曾提過建築法修法、同樣是引入第三方查驗機制，但未能三讀。