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花蓮地震 施義芳推建築施工三級品管

2018-02-09 22:17中央社 台北9日電

中華民國土木技師公會全國聯合會理事長、民進黨立委施義芳今天表示，花蓮地震後上百名土木技師投入救災，立法院開議後，他將修法仿照日本的耐震評估與推動建築施工三級品管。

花蓮強震造成12死279傷5人失聯，施義芳下午直奔災區與連日來進駐災區的土木技師公會團隊開會研商相關後續，施義芳晚間發布新聞稿指出，國內外專業救援單位紛紛在第一時間進駐災區，他也帶領土木技師公會上百名技師投入災區，提供專業技術與建議，協助傾斜的建築物維持穩定，讓現場人員能在安全無虞的環境下救災。

施義芳表示，隨著黃金72小時逼近，救援工作仍持續進行，預計10日凌晨即將進行國盛六街2、4和41號危樓的拆除作業，土木技師公會擔任拆除的技術指導，兩棟傾斜的大樓高度都很高，與鄰房也十分接近，除了避免造成二次災害，更擬定拆除計畫，確保拆除人員安全。

其次，施義芳說，配合檢調單位釐清責任、現場證物保全，救災結束後還會協助後續相關鑑定。

他表示，土木技師公會在這次震災首次引進3D工程專業監測儀器，透過高科技協助，除了避免救災人員不必要的涉險，還能在現場斷垣殘壁中分析監測，搶救每一個可能的生還者。

施義芳說，將全面檢視都市危險及老舊建築物加速重建條例（簡稱危老條例）中相關的行政障礙，危老條例公布施行後，政府部門配套的子法與行政命令無法對症下藥，反而設置種種關卡與障礙。

他並說，未來修法方向將仿照日本的耐震評估與施工三級品管制，立法院開議後，將爭取列為重要優先法案，針對相關建築法規進行修正。

立法院民進黨保全

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