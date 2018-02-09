全台瘋查住家斷層 學者：政府要大家移民嗎？

2018-02-09 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



經濟部地調所網站開放查詢斷層，花蓮震災後，民眾擔心自家安危，一窩蜂上網查詢。圖／翻攝自地調所網站 分享 facebook

地震重創花蓮，民眾擔心自家安危，一窩蜂上網查詢自家是否位處斷層；災害學者單信瑜認為，斷層線兩側風險未必高於震源上方，民眾查詢後不要過度恐慌，平時應做好防災準備，「如果只是為了查心安，沒有意義！」

全台有33條活動斷層，經濟部中央地質調查所網站開放查詢，設有「台灣活動斷層查詢系統」及「土壤液化潛勢查詢系統」，還寫著目前系統查詢流量大，為便利民眾及各界使用，查詢活動斷層分布請以下二處網路查詢服務。

交通大學土木工程系副教授單信瑜說，民眾很難解讀相關資料，不是過度恐慌、就是過目即忘，其實無論震源在何處，台灣的地震風險都很高，更重要的是做好準備，熟悉「趴下」、「掩護」、「穩住」的地震避難方式，平時固定家具，政府也要加強建物防震。

他解釋，台灣地震有3大來源，包括東岸外海板塊運動、東北角外海地震帶及陸地斷層帶，即便不住斷層附近，若宜蘭外海地震，台北市照樣「搖個半死」，除非住家附近斷層引發地震，「這條斷層對你才有意義！」

他以921大地震為例，因車籠埔斷層淺層錯動，地表沿斷層線破裂，導致災情慘重，若錯動位置較深，地面沒變形，斷層線兩側受到影響，未必大於震源正上方，且雲林中山國寶、台北東星大樓都倒了，顯示震波傳遞不止限於斷層兩側。

單信瑜說，這些內容地球科學課本都教過，只是「大家考完試就忘光了」，政府從來沒講清楚；他認為政府應協助民眾解讀資料，就像健康檢查後聽取醫師解說，否則「查了又怎麼樣？難道要大家移民嗎？」