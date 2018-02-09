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花蓮強震55國送暖 外交部感謝

2018-02-09 21:58中央社 台北9日電

花蓮強震災情嚴重，外交部今天表示，已有55個國家與歐盟等國際組織，表達關懷慰問，...
花蓮強震災情嚴重，外交部今天表示，已有55個國家與歐盟等國際組織，表達關懷慰問，其中，日本派專家小組來台協助救災，新加坡派遣軍機載運賑災物資來台，外交部表達誠摯謝意。聯合報系資料照
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花蓮強震災情嚴重，外交部今天表示，已有55個國家與歐盟等國際組織，表達關懷慰問，其中，日本派專家小組來台協助救災，新加坡派遣軍機載運賑災物資來台，外交部表達誠摯謝意。

外交部晚間發布新聞稿指出，花蓮6日深夜發生強震後，國際社會持續關注災情，各國政府高層、政要與各界友人陸續表達關懷與慰問。

外交部說，目前已有美國、日本、加拿大、諾魯、吐瓦魯、澳洲、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、帛琉、菲律賓、新加坡、越南、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納、捷克、法國、德國、教廷、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、瑞士、英國、貝里斯、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、古巴、厄瓜多、墨西哥、巴拿馬、秘魯、委內瑞拉、蒙古、布吉納法索、史瓦濟蘭、約旦、科威特、俄羅斯、土耳其等55國，以及歐盟、中美洲議會、中美洲統合體、東加勒比海國家組織等國際組織表達關懷與慰問。

對此，外交部代表中華民國政府與人民表達由衷謝意。

同時，外交部說，繼日本政府昨天派遣7人專家團隊攜帶2台「深層生命探測儀」抵台協助救災，新加坡政府也於今天派遣1架C-130運輸機，載運醫療用品、帳棚及手電筒等救援物資來台。「對於日本及新加坡展現友我情誼，及時提供相關協助」，外交部表示誠摯謝意。

花蓮強震導致多處建築物傾斜或倒塌，已知12死、279傷、5失聯。

新加坡強震馬來西亞

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