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花蓮地震日星援助 學者：有政治意涵

2018-02-09 21:24中央社 台北9日電

花蓮強震，日本首相安倍晉三致函總統蔡英文，新加坡派遣軍機載運賑災物資來台。有學者...
花蓮強震，日本首相安倍晉三致函總統蔡英文，新加坡派遣軍機載運賑災物資來台。有學者說，這不可能沒有政治意涵，另有學者認為安倍稱蔡總統，等於間接承認台灣是國家。圖／擷自安倍晉三臉書影片
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花蓮強震，日本首相安倍晉三致函總統蔡英文，新加坡派遣軍機載運賑災物資來台。有學者說，這不可能沒有政治意涵，另有學者認為安倍稱蔡總統，等於間接承認台灣是國家。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社訪問時表示，與台灣友好的國家在天災發生後，提供人道援助，在目前台灣外交艱難的情況下，還可以感受到友好國家的溫暖，是很高興的。

黃介正說，人道援助「不太容易被過度政治解讀」，日本首相致函蔡總統，新加坡軍機飛到花蓮機場，雖然有一定敏感度，他們還是決定這樣做，台灣也決定接受協助，但因為是人道援助，政治意涵比較容易被沖淡，「施與受兩方承擔的政治壓力都會相對比較少」。

花蓮6日深夜發生強震，造成多處建築物傾斜倒塌，已知12死、278傷、5失聯。目前已有包括美、日、英等超過50個國家表達慰問，與願意提供相關協助，其中，日本昨天派遣專家小組，攜帶深層生命探測器來協助救災。

日本首相安倍晉三昨天也致函蔡總統慰問花蓮地震，並公布他親自以書法寫下「台灣加油」四個字，為台灣打氣的影片。影片最後還寫著：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」

對此，國立師範大學政治學研究所教授范世平在臉書貼文表示，安倍晉三在首相官邸官網上發布公開信關心花蓮地震，而且一開頭就稱「蔡英文總統閣下」，不是「蔡女士」，雖然川普（Donald Trump）在2016年當選美國總統時，也稱接到台灣蔡總統的電話，但他當時還沒就任，與安倍晉三是現任首相完全不同。范世平認為，安倍晉三等於承認台灣是個國家。

黃介正也說，安倍晉三願意拍影片為台灣加油，顯示他對台灣的善意。影片同時也向中國大陸釋出訊息，花蓮地震發生後，日本藉此表達與台灣的親近性，中國大陸不便反對。

對於新加坡軍機載滿帳篷、醫療用品、口糧等物資飛抵花蓮機場，協助賑災，黃介正認為，這是新加坡的好意，「本身就是一個政治訊息」，因為是人道援助，所以比較不需要付出較大的政治代價。

他表示，不論是日本首相致函、拍影片為台灣加油，或是新加坡軍機載運賑災物資來台，「決策一定都是最高層」，這裡面「不可能都沒有政治訊息」。

然而，國立政治大學國際關係研究中心研究員蔡增家則持不同意見，認為人道救援與外交關係是分開的。

蔡增家說，台星之間有星光計畫，進行軍事交流，所以新加坡的軍機來台敏感度較低。

就日本而言，他說，日本311大地震之後，台灣是捐款最多的國家，之後的熊本地震，台灣人也很關心，2016年台南大地震時，日本也有捐款協助，因此有人說「台日是地震共同體」，意即台灣與日本之間因地震建構的人道共同體的概念。

蔡增家說，安倍晉三拍影片為台灣加油，表示對台灣的關心，也表示「日本對這件事的重視」。但台日之間包括日本核災區食品進口的問題，並不會因為這樣就解決。

熊本地震安倍晉三新加坡

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