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國民黨台中市長初選民調 盧秀燕險勝江啟臣0.6%出線

從清領到戰後 台灣的災禍神話與救災體系

2018-02-09 09:55聯合新聞網 鳴人堂

卑南族相傳，為消滅拉拉鄂斯人，一對卑南族兄弟策動上界發動地震。此為陳建年根據神話...
卑南族相傳，為消滅拉拉鄂斯人，一對卑南族兄弟策動上界發動地震。此為陳建年根據神話所繪製的地震後的毀滅情形。現為臺灣歷史博物館館藏。 圖／臺灣歷史博物館提供
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