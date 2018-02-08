親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
寒流發威凍全台
政治
軍事
綜合

雲門翠堤傾斜 住戶盼查明原因及重建家園

2018-02-08 22:44中央社 花蓮縣8日電

花蓮雲門翠堤大樓強震傾斜，幸運逃出的住戶表示，「只帶一條命出來」，希望能釐清其中有無人為疏失， 大樓主委林葳今天當面向總統蔡英文請求幫忙重建家園。

今天蔡總統在現場了解災情時，住在雲門翠堤大樓5樓的林葳向蔡總統當面訴說住戶的心聲，家破人在，希望政府協助他們重建家園。她說，總統允諾會協助。

強震發生時，雲門翠堤大樓自救會發言人、同時也是住戶的沈中元當時在外縣市，家人也剛好在國外，全家幸運躲過一劫。

「倖存的住戶們只帶了一條命出來，其他什麼都沒有帶！」沈中元下午面對鏡頭時，更是忍不住哭泣。

他說，雲門翠堤為何會傾斜那樣嚴重，是因為天災？還是人禍？這是很多住戶目前希望了解的部分，希望有關單位調查清楚，而不是老天爺一場地震，就讓我們家就都沒了。有些曾經一起生活的鄰居已經不在了，也希望有關單位能從寬從優補助住戶。

林葳告訴中央社記者，一想起6日強震發生當晚，至今還驚魂未定，地震發生時，只聽到「碰！碰！碰！碰！」四聲巨響後，房子幾乎是垂直落下去，原本住家5樓變成1樓半的高度。當她從窗外看到外面的車燈後，當下腦海中只剩下「完了」兩個字。

隨後她在傾斜地板上，勉強拿到鞋子，避免逃生時踩到玻璃，不久就看到2名年輕男子衝來大樓，大喊「有人嗎？」 當下她就知道終於有救了。

林葳說，就在她從陽台外半跳、2名年輕男子於外面車子上半接之下，她成為大樓第一名逃出者，其他住戶之後也在熱心民眾協住下，趕緊逃命。

「我們住戶逃出後身無分文，一無所有，沒有帶證件，無法申請提款卡，什麼都沒了，雖然我現在看起來很堅強，但很想哭，不過我真的沒有傷心權力，只能盡量幫住戶處理一切重建之路。」談起未來要如何走下去，林葳一字一句透露出住戶們心中的無奈。

0206花蓮強震造成雲門翠堤大樓多人失聯，晚間搜救人員持續搶救。記者陳柏亨／攝影
0206花蓮強震造成雲門翠堤大樓多人失聯，晚間搜救人員持續搶救。記者陳柏亨／攝影
分享

雲門翠堤大樓強震地震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

從維冠到雲門翠堤 學界呼籲建物補強不能再拖

2018-02-08 21:52

雲翠召開臨時住戶大會 住戶質疑傾倒與1、2樓改建有關

2018-02-08 16:34

準備泡麵是沒用的！看日本防災食品如何發展

2018-02-08 15:46

地震後牆壁安全嗎？專家「拿10元硬幣自我檢測」

2018-02-08 15:38

地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖

2018-02-08 22:15

軟腳蝦建築自我檢查 專家建議這麼做

2018-02-08 20:40

陸循慈濟助家屬入台？海基會：不符事實

2018-02-08 20:19

持續更新／花蓮強震 花蓮仍有9000戶停水

2018-02-08 19:09

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 18:40

日本賣場為花蓮祈福 部分地區發起募款

2018-02-08 18:33

雲門翠堤住戶台北報平安 看地震整天心慌

2018-02-08 18:30

蔡今夜宿花蓮 災民哭「幫我們重建一個家」

2018-02-08 18:30

助行動不便的丈夫逃離統帥 妻讚：人間菩薩

2018-02-08 18:10

畢旅遇花蓮強震！ 學生勇踹門救老師

2018-02-08 17:58

地震那一夜...她拋下心臟病媽媽 強忍擔心飛奔醫院救人

2018-02-08 17:35

雲門翠堤加固 每十分鐘監控傾斜狀況

2018-02-08 17:03

影／住家安全嗎？葉俊榮：撥1999縣府可派專家評估

2018-02-08 16:52

花蓮強震／地震後疑驚嚇過度昏迷 93歲老婦人撒手人寰

2018-02-08 16:21

花蓮地震全球送暖慰問 蔡總統表示感謝

2018-02-08 16:00

花蓮地震天搖地動 女孩嚇坐沙發轉圈圈

2018-02-08 15:56

直闖地震危樓只為吃藥？健保署：給藥將從寬認定

2018-02-08 15:44

陸籍夫妻花蓮地震驚魂傷腿後 已提前離台

2018-02-08 15:44

報你知／什麼才叫「顯著有感地震」？

2018-02-08 15:37

周志軒地震身亡 原民會探視家屬贈救助金

2018-02-08 15:36

收容所童言童語 「媽媽說我們在露營」

2018-02-08 14:25

昨規模5.7餘震 氣象局：有助地震衰減

2018-02-08 14:15

防災都更 李同榮：危老條例回頭是岸

2018-02-08 14:14

統帥震傾 結構技師：疑2次受損未補強造成

2018-02-08 14:13

花蓮強震／統帥原地重建？將開股東會決定

2018-02-08 14:08

若不幸遇災受困 醫師：頭脖保暖延命

2018-02-08 14:07

民間開發現地型地震預警 比國家級警報還快

2018-02-08 14:07

紙箱變成床！ NHK影片教你把隨身物品變救生工具

2018-02-08 13:58

花蓮地震 日相安倍親筆信「台灣加油！」

2018-02-08 13:32

六張圖告訴你！地震來臨時如何逃生？

2018-02-08 13:31

【重磅快評】軟腳樓，絕不是老天爺安排的「恐怖巧合」

2018-02-08 13:08

地震發生正在洗澡或上廁所 下一步該做什麼

2018-02-08 12:59

黑鷹搜救卡關 內政部：連定位都找不到

2018-02-08 12:52

花蓮強震餘悸猶存 心理師建議5字訣平復

2018-02-08 12:41

影／強震太可怕！拍賣直播主速逃命、民宅內一片狼藉

2018-02-08 12:37
看更多

熱門文章

公司捐百萬助花蓮 他怨：沒尾牙沒年終 只有一盒餅

2018-02-08 09:20

花蓮強震第9名死者在瓦礫堆露出一隻手 搜救人員含淚開挖

2018-02-08 08:29

拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀

2018-02-08 18:25

與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」

2018-02-08 20:18

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 18:40

花蓮強震後 市中心舊遠百大樓鋼筋外露恐倒塌

2018-02-08 12:30

持續更新／尋獲失聯看護遺體 花蓮強震增至10死

2018-02-08 18:40

援助震災 紀錄片導演：拜託藝人們 別再發文募物資

2018-02-08 01:37

「所受的恩惠 遠超過付出」 救災女警感性發文謝民眾

2018-02-08 02:31

921後蓋的房子就安全？ 專家點出最重要關鍵年

2018-02-08 10:33

地震發生正在洗澡或上廁所 下一步該做什麼

2018-02-08 12:59

花蓮強震後 他收到一封韓國飯店的洋蔥郵件

2018-02-08 12:59

影／手機簡訊讓他逃一死：「女兒還小，我不能死 」

2018-02-08 13:02

惜惜！統帥立功搜救犬「鐵雄」不堪災區濕冷 右耳發炎

2018-02-08 09:57

宜蘭情侶送暖 「我不會救災但會做早餐」

2018-02-08 14:28

來台考察遇地震 韓國地質專家也嚇到

2018-02-08 11:01

救災到今夜為止 傅崐萁：明天一早開挖拆危樓

2018-02-08 15:37

還原受災狀況 雲翠、統帥大樓3D模型看這裡

2018-02-08 12:53

花蓮強震／援軍來了！日本7人搜救隊帶著裝備投入搜索

2018-02-08 15:33

持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人

2018-02-08 13:43

持續更新／花蓮強震 雲翠櫃台找到遺體 消防員：只有腳露出來

2018-02-08 11:03

【重磅快評】軟腳樓，絕不是老天爺安排的「恐怖巧合」

2018-02-08 13:08

取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

2018-02-08 21:26

影╱救災人員最暖後盾 嘉義民眾開車8小時寒夜送雞湯

2018-02-08 02:26

地震後牆壁安全嗎？專家「拿10元硬幣自我檢測」

2018-02-08 15:38

地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖

2018-02-08 22:15

花蓮6.0地震若發生在台北 李鴻源：恐倒4千棟房子

2018-02-08 11:15

國防部修法 預校國高中部學生皆可免試升讀官校

2018-02-08 12:17

翠堤大樓凌晨新發現1女性遺體 疑躺床上遭天花板塌壓

2018-02-08 04:10

早上連3次顯著有感餘震！花蓮最大震度6級

2018-02-08 09:25

呂秋遠：請不要叫台灣鬼島 不然上天不會愛它

2018-02-08 02:03

「我家狗兒救了我」 收養小幼犬 地震示警救女主人

2018-02-08 12:15

竹東人送愛連夜趕車 凌晨近4點到花蓮

2018-02-08 14:50

企業踴躍捐款 救助災民

2018-02-08 01:01

看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝

2018-02-08 21:55

那夜強震…他們截肢 「堅持下去 活著就有希望」

2018-02-08 08:00

特搜隊伍裡的「神雕俠侶」 南北相隔災區短聚吃漢堡

2018-02-08 10:56

缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心

2018-02-08 17:20

影／外交部秀新護照小祕密 強調效力絕對沒問題

2018-02-08 13:50

昨深夜最大規模5.7餘震 氣象局：有助地震衰減

2018-02-08 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top