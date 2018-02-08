雲門翠堤傾斜 住戶盼查明原因及重建家園

2018-02-08 22:44 中央社 花蓮縣8日電



花蓮雲門翠堤大樓因強震傾斜，幸運逃出的住戶表示，「只帶一條命出來」，希望能釐清其中有無人為疏失， 大樓主委林葳今天當面向總統蔡英文請求幫忙重建家園。

今天蔡總統在現場了解災情時，住在雲門翠堤大樓5樓的林葳向蔡總統當面訴說住戶的心聲，家破人在，希望政府協助他們重建家園。她說，總統允諾會協助。

強震發生時，雲門翠堤大樓自救會發言人、同時也是住戶的沈中元當時在外縣市，家人也剛好在國外，全家幸運躲過一劫。

「倖存的住戶們只帶了一條命出來，其他什麼都沒有帶！」沈中元下午面對鏡頭時，更是忍不住哭泣。

他說，雲門翠堤為何會傾斜那樣嚴重，是因為天災？還是人禍？這是很多住戶目前希望了解的部分，希望有關單位調查清楚，而不是老天爺一場地震，就讓我們家就都沒了。有些曾經一起生活的鄰居已經不在了，也希望有關單位能從寬從優補助住戶。

林葳告訴中央社記者，一想起6日強震發生當晚，至今還驚魂未定，地震發生時，只聽到「碰！碰！碰！碰！」四聲巨響後，房子幾乎是垂直落下去，原本住家5樓變成1樓半的高度。當她從窗外看到外面的車燈後，當下腦海中只剩下「完了」兩個字。

隨後她在傾斜地板上，勉強拿到鞋子，避免逃生時踩到玻璃，不久就看到2名年輕男子衝來大樓，大喊「有人嗎？」 當下她就知道終於有救了。

林葳說，就在她從陽台外半跳、2名年輕男子於外面車子上半接之下，她成為大樓第一名逃出者，其他住戶之後也在熱心民眾協住下，趕緊逃命。