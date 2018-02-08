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地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖

2018-02-08 22:15聯合新聞網 綜合報導

亞泥新城山礦場經過大約40年不斷挖掘，今日遭王明仁點名該地居民會遭地震活埋。 報...
亞泥新城山礦場經過大約40年不斷挖掘，今日遭王明仁點名該地居民會遭地震活埋。 報系資料照
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近日台灣地震頻傳，網路地震紅人王明仁竟意外爆紅，日前因一句「2月6日到8日間，嘉南地區可能發生規模7.2地震」，而被網友封為「預測神」，今（8）日甚至在臉書上翻出以前的預測，直指「花蓮亞泥新城山礦區居民將被地震活埋」，使許多人聞之變色。

許多專家對於王明仁被封為「預測神」相當不以為然，氣象局地震預測中心代理主任陳國昌，指出預測文缺乏科學根據，跟「三太子」一樣；學者顏宏元認為現行科技並無法預測地震，支持氣象局按照規定開罰；氣象主播王軍凱也抨擊這種「發災難財」的行為

沒想到王明仁不受影響，仍在臉書翻出2017年12月的預言，指出亞泥新城山礦區居民未來恐遭活埋，鼓勵這些人多出門走走，有粉絲連忙詢問道「請問老師這是什麼意思」，王僅回覆「雖然人命關天，但公開討論怕會被政府罰錢」，暗示可以到「聊牛說地震」社團詢問。

王明仁翻出去年底的預測，提醒當地居民要小心。圖擷自王明仁臉書
王明仁翻出去年底的預測，提醒當地居民要小心。圖擷自王明仁臉書
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此文一出，立刻遭到大量檢舉，社團其他管理員隨後也證實此事，發文稱「剛剛接到老師的緊急消息，王老師又被檢舉了。從現在起30天之內，雖然可以看到牛舍狀況，但不能與牛友互動回覆或發文，至於檢舉的原因竟然是『念佛號』？小人陷害無所不用其極，真的有點誇張！」

許多粉絲表態支持王明仁，表示「人紅是非多」，並將矛頭指向氣象局，提及「可能有氣象局的人跟乃哥一樣輸不起，用假帳號進來亂吧」、「官方預測不準是誤判，私人團體不準是違法？」不過也有人認為這預測是在製造恐慌，並回應「（預言）失敗多少次？要來算算或然率，或根本只是猜對？」

0206花蓮強震亞泥地震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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