花蓮地震天搖地動 女孩嚇坐沙發轉圈圈

2018-02-08 15:56 聯合新聞網 綜合報導



花蓮背包客旅店在臉書專頁上貼出地震發生時的旅館畫面，畫面中女子原本準備離開房間，中圖看見地上貴賓犬後，又回過頭來將狗抱起離開。圖擷自 臉書 分享 facebook 花蓮6日發生大地震，各地民眾紛紛傳回事發當時影像畫面，花蓮一家背包客業者也在臉書專頁上貼出一部影片，讓不少民眾看完後宛如親臨現場一般，體會到當時地震的威力。

花蓮背包客民宿業者「放花蓮背包客棧 • Fun Hualien Hostel」，昨天在臉書專頁上貼出一段監視器影片，影片中背包客民宿櫃台上一秒還完好如初，下一秒卻因為地震的強烈晃動，使得周圍架子及架上物品紛紛倒落一地，而天花板上的燈具也因為地震強度而劇烈搖晃，當下兩位女性紛紛向外離開，一旁地上還有因為受到驚嚇而四處逃竄的貴賓犬。

另一個攝影機角度則拍到原本六位民眾正坐在沙發上聊天，當房間開始劇烈搖晃時，其中五位民眾急忙陸續從沙發上起身想要離開，但另外一名客人卻因為地震強烈搖晃，重心不穩而離不開座位，只能坐在沙發上跟著轉圈，直到搖晃程度變小後，畫面中的女子才起身跟著其他人離開房間，途中另一名女子還回來將地上受到驚嚇的貴賓犬抱出門。

旅店貼出影片後截至今日下午已有26萬人次以上觀看，許多網友看完影片後留言表示：「好大好恐怖的瞬間威力..看了心好痛..」、「天啊...看了就好可怕 花蓮的朋友加油！」、「天啊⋯希望你們一切平安」，事後旅店則回覆並無大礙。