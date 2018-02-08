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統帥震傾 土木技師：疑與30餘年前2次受損未補強有關

2018-02-08 10:22聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

因花蓮強震，營業超過40年的統帥大飯店傾斜，1、2樓塌陷，3樓變1樓。記者杜建重...
因花蓮強震，營業超過40年的統帥大飯店傾斜，1、2樓塌陷，3樓變1樓。記者杜建重/攝影。
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花蓮強震造成重大災情，四棟大樓倒塌，受創最嚴重的統帥與雲翠兩大樓，很多結構技師認為是低樓層區域梁柱結構比較弱，新北市土木技師公會理事長余烈也同意此看法，但他認為更重要的原因是，統帥飯店曾在民國70年、75年兩次受損，75年那次受損更為嚴重，當時也找了結構技師去堪察，認為應該做樑柱結構補強，但當時卻輕忽、不了了之，他懷疑是造成這次統帥倒塌、損失慘重的可能性很高。

因此，余烈建議全台民眾，必須把這居家結構安檢當作一回事，特別是在樑柱交接處、下方，發現有震後的大型裂痕、水泥塊掉落，或有鋼筋裸露，都可以去電結構技師公會、土木技師公會健行專業評估，根據評估結果進行補強或修復，避免下一次災害來臨時的重大傷亡發生。

余烈表示，921地震後，他頻頻上各大媒體，就是想要宣導這樣的觀念。因為，根據內政部營建署的統計，全台灣30年以上的房子有75萬棟、300萬戶，若以平均每一戶住3到4人計算，幾乎等於台灣人口的一半，不得不謹慎。

余烈表示，921地震後，台北市全面啟動危樓檢修，依照受損的程度分為紅單、黃單、綠單。紅單危樓必須拆除，黃單須做結構性補強，綠單則是安全無虞；且政府編列預算，每年透過內政部營建署，針對公有建築進行結構耐震強度能力的評估與補強，也因此，這次花蓮強震中，公有建築物並未受損。

他表示，花蓮一年到頭都在地震，大大小小上百次，因此花蓮民眾對於地震相對無感，加上花蓮的房子絕大多數樓層較低，因此問題比較沒這麼嚴重。

余烈說，這次受創最嚴重的統帥與雲翠兩大樓，很多結構技師認為是低樓層區域梁柱結構比較弱，這些他都同意，但很重要的是，統帥飯店曾在民國70年、75年兩次受損，當時也找了結構技師去堪察，認為應該做樑柱結構補強，但當時卻輕忽、不了了之，沒有進一步動作，他懷疑是造成這次統帥倒塌、損失慘重的可能性很高。

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