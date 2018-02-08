921後蓋的房子就安全？ 專家點出最重要關鍵年

2018-02-08 10:33 聯合新聞網 綜合報導



0206花蓮強震傾斜的雲門翠堤大樓，土木技師公會人員現場勘查梁柱受損情況。記者高彬原/攝影 分享 facebook

206花蓮強震，讓結構堪慮的軟腳建物現形，有專家分析此次倒塌的建物，大都為921之前蓋的，當時防震法規制度與觀念不佳，大家也沒意識到重要性，蓋出來的房子耐震係數普遍不夠，而歷經維冠大樓和這次事件後，更多民眾憂心自家建築是否耐震。

不過，堡壘建設總經理、土木技師事務所技師鄭功仁曾在當年維冠大樓事件之後指出，大部分的人皆認為，921後蓋的房子比較耐震，「不盡然正確」，因為最重要的，其實是要看2003年後「掛號申請」的建照，才符合最佳標準。

意思是，要看《建築物耐震設計規範》、《混凝土結構設計規範》這二規範新版本重疊後的時間，愈後面的時間蓋出來的新建築愈有防震力。前者特別把「地盤影響」納入變因，該次修正於2006年1月1日生效；後者著重於鋼筋綁紮等工法，2003年1月1日實施之初，包括箍筋135度彎鉤等觀念都已包含其中。

此外，台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發也認為「921後蓋的房子比較耐震」觀念仍有其他變數存在，雖然921後，政府有公告修正「建築物耐震設計規範與解說」，重新制定各個區域耐震係數，並考慮到震後的土壤液化問題，但是「一棟建築的好壞，關鍵仍在施工品質！」

戴雲發表示，新的建築只要在結構設計、鋼筋材質、混凝土磅數都符合要求即能拿到建照，然而，鋼筋綁法、施工是否到位，則是建築物抗震力關鍵，如果施工品質不佳，新房子依舊會倒，206地震台南維冠大樓就是最佳案例。他也呼籲政府必須拿出方案，優先協助處理居住安全有明顯危機的社區，看看全台到底還有哪些建築要被好好檢驗。