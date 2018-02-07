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哪類大樓最易垮？ 從統帥飯店倒塌看建築防震

2018-02-07 22:09聯合報 記者張錦弘╱即時報導

營運41年的花蓮統帥飯店，耐震度本來就較921以後完工的新大樓低，又鄰近斷層帶，...
營運41年的花蓮統帥飯店，耐震度本來就較921以後完工的新大樓低，又鄰近斷層帶，不堪強震而塌陷。本報資料照
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花蓮強震造成花蓮統帥飯店等多棟大樓倒塌，很多民眾透過新聞報導，看到統帥一樓櫃台塌陷到地下、員工被救出的畫面，也跟著憂心自家建築是否耐震。

學者專家分析，這次倒塌建築有幾個共同特色，除都接近斷層，也大多是921地震前蓋的老舊大樓，耐震係數較低，也因飯店一樓等開放空間太大，梁柱單薄遇強震較易倒；另很多建築平面配置呈Ｌ形等不對稱形狀，也比圓形或方形不耐震。統帥飯店剛好都符合上述特色。

規模7.3的921大地震，當年震垮很多房子，政府後來修改建築相關法規，新建的大樓都提高耐震係數，但921之前蓋的樓房，例如已營運41年的統帥飯店，耐震度就較新大樓低，若又鄰近斷層帶，就更危險，如果是學校等公共建築，政府已陸續編列預算協助補強，太危險的則遷建。

但若是私人建築，則無強制規範，不過可申請防災都更，除拆除重建，也可補強，但條件是所有住戶都要100%同意，因此很不易達成，一旦遇到強震較易受災。

包括台南、花蓮強震倒塌的老舊建築，還有一個特色，就是一樓底層的開放空間很大，作為大廳櫃台或出租店面，打掉很多內部梁柱及牆面，只剩外面4根梁柱撐著，俗稱「軟腳蝦」建築，遇強震較容易震倒，統帥飯店也屬這類建築。

此外，房子耐不耐震，也和平面配置的圖形大有關係，建築專家指出，俯瞰建築最好是對稱形，例如圓形、方形，從力學的角度最耐震；若是Ｌ形，兩邊的交接點往往是最脆弱的地方，T形、ㄇ形也較不耐震。從空拍圖來看，統帥飯店格局類似Ｌ形，剛好也是較不耐震的平面配置，種種原因加總在一起，導致花蓮的老牌飯店被震塌。

統帥飯店強震921大地震0206花蓮強震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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