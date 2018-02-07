非米崙斷層引地震？ 前中央氣象局長這樣認為

2018-02-07 21:57 中央社 台北7日電



花蓮發生芮氏規模6.0地震，重創花蓮，地調所認為可能跟米崙斷層有關，前中央氣象局長辛在勤則提出不同看法，認為是板塊下插錯動造成這次地震。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

花蓮發生芮氏規模6.0地震，重創花蓮，地調所認為可能跟米崙斷層有關，前中央氣象局長辛在勤則提出不同看法，認為是板塊下插錯動造成這次地震。

花蓮深夜發生規模6.0地震，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，經濟部中央地質調查所指出，傳出災情建物大多沿著斷層線分布，這次地震可能與米崙斷層活動有關。

不過，前氣象局長辛在勤提出不同看法，他今天晚間接受中央社記者訪問時表示，有人認為這次地震是前幾天花蓮5.8地震誘發米崙斷層錯動造成規模6.0地震。他認為，2起地震較有可能都是板塊下插錯動造成。

他說明，這2起地震的震央都位在板塊交界的前端，原本板塊是卡住了，4日發生芮氏規模5.8地震時板塊鬆動了一些，然後就像是原本卡住的地方被解鎖，上端的板塊跟著鬆了，於是就發生6日晚間規模6.0的地震。

他進一步解釋，儘管目前傳出災情建物大多沿著斷層線分布，但因為板塊碰撞錯動的方向和斷層方向也是一樣的，因此兩種看法都仍值得討論。

至於如何排除是米崙斷層導致這次地震，他表示，這次地震的震央在花蓮外海，但米崙斷層陸地上全長約7.2公里，若是要延伸到海裡得再延伸20多公里，目前沒有證據可以顯示斷層這麼長。

另外，上一次米崙斷層錯動是發生在1986年5月20日，他認為該斷層在30年內如此活躍的機率低。