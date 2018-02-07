花蓮強震 十八國、歐盟、教宗、達賴等表達關切

2018-02-07 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



政府陸續接到來自美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、紐西蘭、尼加拉瓜、波蘭、聖露西亞、土耳其、英國等多國政府及歐盟表達對花蓮地震的慰問。聯合報系記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮強震，國際社會給予台灣關切和慰問。總統府稍早發布訊息表示，截至目前，政府陸續接到來自美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、紐西蘭、尼加拉瓜、波蘭、聖露西亞、土耳其、英國等多國政府及歐盟表達慰問。

此外，教宗、西藏宗教領袖達賴喇嘛也致上對受災者的哀思以及對我國人祝福。同時，包括美、日及新加坡等國政府也向我國表示願意提供人、物力等各項可能支援。對於國際社會的支持與溫暖關懷，總統府表示誠摯感謝。