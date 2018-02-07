達賴喇嘛致函蔡總統 關切花蓮災情

2018-02-07 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



達賴喇嘛。歐新社 分享 facebook

達賴喇嘛下午致函給蔡英文總統，表達對花蓮強震的關切和慰問。達賴喇嘛稍早在臉書上公布這項訊息，達賴喇嘛在慰問函中說：「聞訊台灣花蓮地區昨晚遭受強震重創，導致許多生命傷亡以及巨大破壞，讓我深感悲傷。」

總統府證實此事，並對達賴喇嘛表示誠摯感謝。

達賴喇嘛還說，「據我所知，搶救災民並且提供救難及安置災民的措施正在積極地進行。我誠摯的向您獻上我的慰問；對於那些失去所愛親人的家庭們，我也誠摯的向他們表達哀悼。最後獻上我誠摯的祈禱和祝福！」