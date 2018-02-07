美學者：花蓮地震後是否還有強震 觀察72小時

2018-02-07 21:06 中央社 洛杉磯6日專電



可以清楚看到在地震後路面受到擠壓而隆起的狀況。聯合報系記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

美國南加州大學南加州地震中心教授酈永剛今天表示，目前看來發生在台灣花蓮外海的強震，應屬於主震—餘震型，但會不會有規模更大的地震，需觀察72小時才能下結論。

南加州地震中心（SCEC）主任酈永剛接受中央社記者訪問表示，花蓮地震發生後，24小時內發生多起規模5與5以下的地震，基本上可說是屬於主震—餘震型地震。

酈永剛表示，目前看來，花蓮地震後，陸續發生的地震規模與次數逐漸遞減，這應屬正常，但仍不能掉以輕心，需要持續觀察72小時，確定沒有更大規模的地震發生，才能確定花蓮地震是主震—餘震型地震。

規模6以上強震發生後，如果沒有餘震，或是發生餘震的規模直接降至2或3，這就意味著地殼還有能量沒釋放完，非常有可能是前震—主震型地震。

酈永剛表示，這次花蓮地震比較靠近海岸線，加上震源深度又淺，屬淺層地震，導致地表運動（groundmotion）非常劇烈，造成嚴重破壞，不過，他稱讚台灣地震測報的定位技術很準確。

他並指出，過去台灣的地震多發生在海域，很少發生在陸地，可是包括1999年的921大地震，還有2年前的高雄美濃地震，都是屬於板塊內地震，也就是地震發生在台灣內部斷層帶，破壞性更強，這其中變化值得留意。