整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽
花蓮於6日晚間23:50發生規模6.0強震，震央位在花蓮縣近海深10公里，全台大震，宜花震度更高達7級，花蓮受災嚴重，根據中央災害應變中心統計至8日上午11時，花蓮地震已造成10死267傷58人失聯，第10名死者於雲門翠堤大樓的一樓櫃台發現，由於只有腳露出來，性別與身分仍待查。目前統計建築物傾倒4棟、橋樑封閉2處。花蓮地區大小餘震仍不斷，增加救災難度。
目前已知9位罹難者名單：
自宅：林麗貞（女性、60歲）、劉東騰（男性、66歲）
統帥飯店：周志軒（男性、37歲）
雲門翠堤：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、韋嘉（陸籍女性）、江振昌（男性）
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震央：花蓮縣政府北偏東方18.3公里處（花蓮縣近海）
芮氏規模：6.0
深 度：10公里
最大震度：花蓮縣花蓮市7級、宜蘭縣南澳7級、南投縣合歡山5級，另臺中、雲林、桃園、新竹、臺東、台北市、新北市、嘉義縣、彰化、嘉義縣市、苗栗、臺南均3級。
強震成因
中央大學地科系教授馬國鳳表示，0206花蓮強震是因為花蓮下方的「米崙斷層」引起，主因之前多達94的餘震誘發了米崙斷層的活動。她提到1951年米崙斷層就發生過兩個規模7.5左右的強震，但因當時花蓮都市化程度不高，因此沒有這麼嚴重。
空拍直擊震後的米崙斷層沿線
根據中央災害應變中心統計至8日上午11時，花蓮地震已造成10死267傷58人失聯。稍早死亡2人為60歲女性（統帥）與66歲男性（住宅自送），後據花蓮縣消防局11點速報，新增雲門翠堤大樓發現2名死者，但新找到兩具遺體尚未運出，搜獲的樓層及死者性名仍待確定。下午14時27分，救難人從統帥飯店塌陷的現場中找到2名飯店人員，其中一名男性員工梁書瑋獲救，另一名男性不幸已無生命跡象。截至7日下午15時20分，雲門翠堤大樓發現2名女性遺體，累積2死、10名男女輕重傷送醫。8日凌晨2點45分在雲門翠堤大樓二樓205室再發現一具女性罹難者遺體，經確定為陸籍女子，花蓮強震死亡人數增至8死。8日清晨5點在翠堤大樓一樓大廳再發現一具男性遺體，強震累計死亡人數增至9人。第10名死者於雲門翠堤大樓的一樓櫃台發現，由於只有腳露出來，性別與身分仍待查。
4處建物倒塌／傾斜
統帥飯店（B1+11樓）
目前共救出98人。7日上午11時許，生命跡象偵測到2個生命跡象，但由於現場餘震不斷，至下午近14時45分2名搜救到2名疑似受困14小時統帥飯店人員，一名梁姓員工哭著自己走出統帥飯店，在救難人員攙扶下，躺在擔架被送往慈濟醫院，不幸的是，另外1名已無生命跡象，送往慈濟醫院。
罹難者：周志軒（男性、37歲）。
白金雙星大樓（6樓／國盛六街2、4號）
尚有12人失聯。
吾居吾宿大樓（9樓／國盛六街41號）
尚有3人失聯。
雲門翠堤大樓（B1+12樓／商校街2號）
持續搜救中，目前雲門翠堤大樓住戶失聯37人、漂亮生活旅店失聯10人。
罹難者：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、韋嘉（陸籍女性）、江振昌（男性）
交通影響
2處橋樑封閉
七星潭大橋、花蓮大橋（戒護通行）
道路封閉
1、台九線170-174K仁清隧道落石清除中，目前無法通行。
2、花193線月眉段29.5K落石坍方無法通行。
3、中橫台八線太魯閣至大禹嶺路段已於11時搶通，但因餘震頻繁，下午17時將實施夜間預警性封路，預定8日上午8時恢復。
4、道路損壞40處（包含突起、龜裂）。
台鐵花蓮站
全線正常行駛。6日震後前後站聯通道因水管破裂淹水，第一月台出現20公尺裂縫，售票電腦故障。花蓮港支線因軌道挫曲斷軌，該支線貨物列車停駛，預計8日上午6點通車，其餘全線列車正常行駛。
民生影響
1、停水40000戶均已修復，預計下午4時恢復正常供水。
2、一般用戶已復電。停電2008戶，修復1822戶，餘186戶為配合救災斷電。
3、基地台受損70座，修復54座，待修16座，預計9日前修復。
23:50主震讓許多花蓮人從睡夢中驚醒，穿著單薄衣物奪門逃命，然而餘震不斷，眾人不敢回家，只能頂著寒風露宿街頭。
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此外，民眾在受訪時表示，許多人愴惶逃出，並未來得及穿好衣鞋，因此現在最需要禦寒用品及水，花蓮縣府已在德興運動中心小巨蛋設置安置中心，慈濟靜思堂、民宿業者也熱心提供房間免費供災民避寒。
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