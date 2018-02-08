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「堅果門」韓航千金成冬奧貴賓 被逼跪的座艙長淪洗廁所

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 09:45聯合新聞網 綜合報導

0206花蓮強震已造成9死200多人受傷，救難人員清晨持續把握黃金72小時搶救，...
0206花蓮強震已造成9死200多人受傷，救難人員清晨持續把握黃金72小時搶救，搜救人員在受災最嚴重的雲門翠堤大樓冒雨漏夜搜救，目前在雲門翠堤大樓1樓發現失蹤的江振昌先生，準備救出。記者陳柏亨／攝影
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最後更新時間：2018/2/8 09:00

花蓮於6日晚間23:50發生規模6.0強震，震央位在花蓮縣近海深10公里，全台大震，宜花震度更高達7級，花蓮受災嚴重，根據中央災害應變中心統計至8日上午11時，花蓮地震已造成10死267傷58人失聯，第10名死者於雲門翠堤大樓的一樓櫃台發現，由於只有腳露出來，性別與身分仍待查。目前統計建築物傾倒4棟、橋樑封閉2處。花蓮地區大小餘震仍不斷，增加救災難度。

目前已知9位罹難者名單：

自宅：林麗貞（女性、60歲）、劉東騰（男性、66歲）

統帥飯店：周志軒（男性、37歲）

雲門翠堤：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、韋嘉（陸籍女性）、江振昌（男性）

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0206花蓮強震，氣象局地震中心圖示「米崙斷層」。 記者曾吉松／攝影
0206花蓮強震，氣象局地震中心圖示「米崙斷層」。 記者曾吉松／攝影
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震央：花蓮縣政府北偏東方18.3公里處（花蓮縣近海）

芮氏規模：6.0

深 度：10公里

最大震度：花蓮縣花蓮市7級、宜蘭縣南澳7級、南投縣合歡山5級，另臺中、雲林、桃園、新竹、臺東、台北市、新北市、嘉義縣、彰化、嘉義縣市、苗栗、臺南均3級。

強震成因

中央大學地科系教授馬國鳳表示，0206花蓮強震是因為花蓮下方的「米崙斷層」引起，主因之前多達94的餘震誘發了米崙斷層的活動。她提到1951年米崙斷層就發生過兩個規模7.5左右的強震，但因當時花蓮都市化程度不高，因此沒有這麼嚴重。

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根據中央災害應變中心統計至8日上午11時，花蓮地震已造成10死267傷58人失聯。稍早死亡2人為60歲女性（統帥）與66歲男性（住宅自送），後據花蓮縣消防局11點速報，新增雲門翠堤大樓發現2名死者，但新找到兩具遺體尚未運出，搜獲的樓層及死者性名仍待確定。下午14時27分，救難人從統帥飯店塌陷的現場中找到2名飯店人員，其中一名男性員工梁書瑋獲救，另一名男性不幸已無生命跡象。截至7日下午15時20分，雲門翠堤大樓發現2名女性遺體，累積2死、10名男女輕重傷送醫。8日凌晨2點45分在雲門翠堤大樓二樓205室再發現一具女性罹難者遺體，經確定為陸籍女子，花蓮強震死亡人數增至8死。8日清晨5點在翠堤大樓一樓大廳再發現一具男性遺體，強震累計死亡人數增至9人。第10名死者於雲門翠堤大樓的一樓櫃台發現，由於只有腳露出來，性別與身分仍待查。

4處建物倒塌／傾斜

0206花蓮強震建築傾倒位置圖 圖／聯合報系攝影、擷自Google Map
0206花蓮強震建築傾倒位置圖 圖／聯合報系攝影、擷自Google Map
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統帥飯店（B1+11樓）

目前共救出98人。7日上午11時許，生命跡象偵測到2個生命跡象，但由於現場餘震不斷，至下午近14時45分2名搜救到2名疑似受困14小時統帥飯店人員，一名梁姓員工哭著自己走出統帥飯店，在救難人員攙扶下，躺在擔架被送往慈濟醫院，不幸的是，另外1名已無生命跡象，送往慈濟醫院。

罹難者：周志軒（男性、37歲）。

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花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，強震將大樓的一、二樓壓到地平面下，只看見三樓以上建築。 記者杜建重／攝影
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白金雙星大樓（6樓／國盛六街2、4號）

尚有12人失聯。

花蓮市國盛六街倒塌大樓明顯傾斜，除一樓幾乎壓扁，高樓層也有樑柱嚴重龜裂，搖搖欲墜...
花蓮市國盛六街倒塌大樓明顯傾斜，除一樓幾乎壓扁，高樓層也有樑柱嚴重龜裂，搖搖欲墜。記者陳俊智／攝影
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吾居吾宿大樓（9樓／國盛六街41號）

尚有3人失聯。

花蓮市國盛六街倒塌大樓（紅色建築物）明顯傾斜，除一樓幾乎壓扁，高樓層也有樑柱嚴重...
花蓮市國盛六街倒塌大樓（紅色建築物）明顯傾斜，除一樓幾乎壓扁，高樓層也有樑柱嚴重龜裂，搖搖欲墜。記者陳俊智／攝影
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雲門翠堤大樓（B1+12樓／商校街2號）

持續搜救中，目前雲門翠堤大樓住戶失聯37人、漂亮生活旅店失聯10人。

罹難者：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、韋嘉（陸籍女性）、江振昌（男性）

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花蓮芮氏規模6.0強震造成嚴重災情，市區經過消防署確認的目前有花蓮統帥飯店等五大區塊亟待伸援。圖／國防部提供
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交通影響

2處橋樑封閉

七星潭大橋、花蓮大橋（戒護通行）

七星大橋橋面斷裂。 圖／讀者提供
七星大橋橋面斷裂。 圖／讀者提供
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七星大橋橋墩龜裂。 圖／讀者提供
七星大橋橋墩龜裂。 圖／讀者提供
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道路封閉

1、台九線170-174K仁清隧道落石清除中，目前無法通行。

2、花193線月眉段29.5K落石坍方無法通行。

3、中橫台八線太魯閣至大禹嶺路段已於11時搶通，但因餘震頻繁，下午17時將實施夜間預警性封路，預定8日上午8時恢復。

4、道路損壞40處（包含突起、龜裂）。

台8線172+450稍早落石清除畫面。圖／公路總局提供
台8線172+450稍早落石清除畫面。圖／公路總局提供
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台鐵花蓮站

全線正常行駛。6日震後前後站聯通道因水管破裂淹水，第一月台出現20公尺裂縫，售票電腦故障。花蓮港支線因軌道挫曲斷軌，該支線貨物列車停駛，預計8日上午6點通車，其餘全線列車正常行駛。

民生影響

1、停水40000戶均已修復，預計下午4時恢復正常供水

2、一般用戶已復電。停電2008戶，修復1822戶，餘186戶為配合救災斷電。

3、基地台受損70座，修復54座，待修16座，預計9日前修復。

23:50主震讓許多花蓮人從睡夢中驚醒，穿著單薄衣物奪門逃命，然而餘震不斷，眾人不敢回家，只能頂著寒風露宿街頭。

手機噴飛 柱子救命…梁書瑋苦撐15小時獲救

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花蓮強震造成統帥飯店倒塌，昨天上午偵測到坍塌的磚瓦下有2個生命跡象，救難人員從飯店大樓後方最靠近櫃檯的位置開挖，利用怪手拖出大型物件，再由花蓮、台東和台中三地特種搜救隊輪番架設支撐鋼架，冒著可能被活埋的危險，一步步往目標挺進救人。將受困14小時的梁書瑋（中）攙扶出來，送醫救治。記者陳柏亨／攝影
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0206花蓮強震災情慘重，為搶黃金救災時間，已緊急宣布全縣2/7停課停班一天，花蓮市長魏嘉賢也向外界求援，懇請中央全力支援花蓮的人員與重機具進駐救災，全國各地也第一時間動員，攜帶救援儀器前往花蓮協助。總統蔡英文也在第一時間喊話，將以最快速度投入救災，「我已經下令國軍，盡全力協助救災工作」。行政院長賴清德稍早也指示行政院先撥3億元給花蓮縣政府，罹難者每人先撥40萬元撫恤金，衛福部20萬元，加上賑災基金會協助最多可發給80萬元，重傷者25萬元。

此外，民眾在受訪時表示，許多人愴惶逃出，並未來得及穿好衣鞋，因此現在最需要禦寒用品及水，花蓮縣府已在德興運動中心小巨蛋設置安置中心，慈濟靜思堂、民宿業者也熱心提供房間免費供災民避寒。

0206花蓮強震，蔡英文總統（右四）前往雲門翠堤大樓勘災。記者高彬原／攝影
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0206花蓮強震統帥飯店雲門翠堤大樓米崙斷層地震
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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