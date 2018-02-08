整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 09:45 聯合新聞網 綜合報導



0206花蓮強震已造成9死200多人受傷，救難人員清晨持續把握黃金72小時搶救，搜救人員在受災最嚴重的雲門翠堤大樓冒雨漏夜搜救，目前在雲門翠堤大樓1樓發現失蹤的江振昌先生，準備救出。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

最後更新時間：2018/2/8 09:00

花蓮於6日晚間23:50發生規模6.0強震，震央位在花蓮縣近海深10公里，全台大震，宜花震度更高達7級，花蓮受災嚴重，根據中央災害應變中心統計至8日上午11時，花蓮地震已造成10死267傷58人失聯，第10名死者於雲門翠堤大樓的一樓櫃台發現，由於只有腳露出來，性別與身分仍待查。目前統計建築物傾倒4棟、橋樑封閉2處。花蓮地區大小餘震仍不斷，增加救災難度。

目前已知9位罹難者名單：

自宅：林麗貞（女性、60歲）、劉東騰（男性、66歲）

統帥飯店：周志軒（男性、37歲）

雲門翠堤：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、韋嘉（陸籍女性）、江振昌（男性）

0206花蓮強震，氣象局地震中心圖示「米崙斷層」。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 震央：花蓮縣政府北偏東方18.3公里處（花蓮縣近海） 芮氏規模：6.0 深 度：10公里 最大震度：花蓮縣花蓮市7級、宜蘭縣南澳7級、南投縣合歡山5級，另臺中、雲林、桃園、新竹、臺東、台北市、新北市、嘉義縣、彰化、嘉義縣市、苗栗、臺南均3級。 強震成因 中央大學地科系教授馬國鳳表示，0206花蓮強震是因為花蓮下方的「米崙斷層」引起，主因之前多達94的餘震誘發了米崙斷層的活動。她提到1951年米崙斷層就發生過兩個規模7.5左右的強震，但因當時花蓮都市化程度不高，因此沒有這麼嚴重。 空拍直擊震後的米崙斷層沿線 又震了！8日夜間23:21花蓮規模5.7地震 宜花投4級雲林3級…more

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根據中央災害應變中心統計至8日上午11時，花蓮地震已造成10死267傷58人失聯。稍早死亡2人為60歲女性（統帥）與66歲男性（住宅自送），後據花蓮縣消防局11點速報，新增雲門翠堤大樓發現2名死者，但新找到兩具遺體尚未運出，搜獲的樓層及死者性名仍待確定。下午14時27分，救難人從統帥飯店塌陷的現場中找到2名飯店人員，其中一名男性員工梁書瑋獲救，另一名男性不幸已無生命跡象。截至7日下午15時20分，雲門翠堤大樓發現2名女性遺體，累積2死、10名男女輕重傷送醫。8日凌晨2點45分在雲門翠堤大樓二樓205室再發現一具女性罹難者遺體，經確定為陸籍女子，花蓮強震死亡人數增至8死。8日清晨5點在翠堤大樓一樓大廳再發現一具男性遺體，強震累計死亡人數增至9人。第10名死者於雲門翠堤大樓的一樓櫃台發現，由於只有腳露出來，性別與身分仍待查。 4處建物倒塌／傾斜 0206花蓮強震建築傾倒位置圖 圖／聯合報系攝影、擷自Google Map 分享 facebook 統帥飯店（B1+11樓） 目前共救出98人。7日上午11時許，生命跡象偵測到2個生命跡象，但由於現場餘震不斷，至下午近14時45分2名搜救到2名疑似受困14小時統帥飯店人員，一名梁姓員工哭著自己走出統帥飯店，在救難人員攙扶下，躺在擔架被送往慈濟醫院，不幸的是，另外1名已無生命跡象，送往慈濟醫院。 罹難者：周志軒（男性、37歲）。 哪類大樓最易垮？ 從統帥飯店倒塌看建築防震…more

花蓮地震 統帥飯店老字號地標走入歷史…more 花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，強震將大樓的一、二樓壓到地平面下，只看見三樓以上建築。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 白金雙星大樓（6樓／國盛六街2、4號） 尚有12人失聯。 花蓮市國盛六街倒塌大樓明顯傾斜，除一樓幾乎壓扁，高樓層也有樑柱嚴重龜裂，搖搖欲墜。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 吾居吾宿大樓（9樓／國盛六街41號） 尚有3人失聯。 花蓮市國盛六街倒塌大樓（紅色建築物）明顯傾斜，除一樓幾乎壓扁，高樓層也有樑柱嚴重龜裂，搖搖欲墜。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 雲門翠堤大樓（B1+12樓／商校街2號） 持續搜救中，目前雲門翠堤大樓住戶失聯37人、漂亮生活旅店失聯10人。 罹難者：戴世璋（男性、39歲）、楊麗蓉（陸籍女性、47歲）、李楊琦（陸籍女性、19歲）、余妃（陸籍女性、39歲）、韋嘉（陸籍女性）、江振昌（男性） 花蓮芮氏規模6.0強震造成嚴重災情，市區經過消防署確認的目前有花蓮統帥飯店等五大區塊亟待伸援。圖／國防部提供 分享 facebook 花蓮強震第9名死者在瓦礫堆露出一隻手 搜救人員含淚開挖…more

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