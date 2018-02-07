【重磅快評】防災意識太薄弱 花蓮強震恐非單一事故

2018-02-07 09:28 聯合報 主筆室



6日深夜23時50分，芮氏規模6、震度7級的地震重創花蓮，5棟大樓倒塌、下陷，民宅受損…；更麻煩的是，這起強震讓脆弱的災防體系現形，無預警應變動作外，連防災意識也欠缺。

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，餘震不斷，搜救人員只能冒險先灑水滅火，並從低樓層展開搜尋工作。記者杜建重／攝影 分享 facebook

沒錯，花蓮起因琉球海溝與美崙斷層擠壓碰撞的強震，確實就發生在距花蓮海岸不遠處，沒有垂直波與水平波傳遞的時間差，預警空間短到測不出來；但別忘了，這不是突發的單一地震，是接連序列地震中的一起。花蓮5日起即地震不斷，記錄到的有感地震超過50起，6日仍然三不五時地震，衝出震度7強震，不意外。

再者，這兩天發生花蓮東北方的密集地震震央非常接近，如果以小比例尺地圖記錄震央位置，幾乎都在同一個點上，足見其能量釋放的密集度。另個應警覺的是，2天來的密集地震幾乎都是淺層地震，震源深度10餘公里，甚至不到10公里；這些大難臨頭的警訊，為什麼沒有危機、防災意識？

不客氣的說，我國的災害防救『中央、直轄市〈縣市〉、鄉鎮市』的3級體制其實並未落實。《災害防救法》地震的中央應變主管機關是內政部，請問，內政部有什麼能力指揮地震的避災、防災？縣市這一級，從花蓮5日密集序列地震的遲無應對，顯然也作用有限；至於鄉鎮市，就不必苛求了。

最近一次修災防法是去年11月，立委諸公敏銳、呼應新聞地將火山災害、懸浮微粒納入法定《災害》項目，未雨綢繆，應予肯定；值得討論的是，火山災害，是數千、數萬年週期的事，懸浮微粒是環保防治不到位，如此提前入法列為災害，近乎杞人憂心，為什麼不對台灣頻密的地震，加強防救災設計？

台灣絕對是地震好發區。菲律賓板塊與歐亞大陸板塊的擠壓、撞擊，使得新生代的地殼變動現象「熱鬧」到不行。地球上地質變化的時間以「Ma〈百萬年〉」為單位，台灣因為新生代地殼的造山運動，竟然短到以「百年」為地質變化的觀察時間，怎能不戒慎恐懼。

前年昨天，台南大地震維冠大樓倒塌，之前921，都是極短間距的台灣地震；若再觀察與台灣同在太平洋火環帶上的頻繁地震，花蓮地震暴露出我們防災意識薄弱，不該輕忽。