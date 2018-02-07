0206花蓮強震 海基會：有自由行陸客受傷

2018-02-07 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



花蓮昨夜強震造成死傷，海基會今早表示，海基會透過交通部觀光局了解，至目前為止沒有大陸旅行團入住的情形。