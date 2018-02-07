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影／孩子接住！雲門翠堤住戶驚險逃生畫面曝光

花蓮強震成因 學者：近百次群震誘發米崙斷層活動

0206花蓮強震 海基會：有自由行陸客受傷

2018-02-07 09:15聯合報 記者周佑政╱即時報導

花蓮昨夜強震造成死傷，海基會今早表示，海基會透過交通部觀光局了解，至目前為止沒有大陸旅行團入住的情形。

至於陸客自由行旅客，海基會說，據了解有自由行觀光客腳受傷及證件遺失問題等，蔡英文總統上午也到花蓮慈濟醫院探視，並指示海基會協助處理，海基會正全力協處中。

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，大樓...
0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，大樓內還有陣陣濃湮冒出，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但餘震不斷，搜救人員只能冒險先灑水滅火，並從低樓層展開搜尋工作。記者杜建重／攝影
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海基會旅行團強震

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