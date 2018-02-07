圖輯／花蓮強震大樓塌、路龜裂 驚恐逃難寒冬夜

2018-02-07 09:22 聯合新聞網 綜合報導



昨天晚間11時50分花蓮發生規模6.0地震，宜蘭、花蓮震度達到7。氣象局目前將這次地震定義為主震，至於花蓮4日晚間9時56分發生芮氏規模5.8級地震應為前震，統計共有94次前震。

強震造成重大災情，總統蔡英文預定搭乘今早專機趕到花蓮了解救災情況，預定在七點半左右先前往設在花蓮市立圖書館的前進指揮所，關心受災嚴重，目前仍還有很多受困民眾的雲門翠堤大樓。

目前已知有包括統帥飯店、國盛六街2號、國盛六街41號、商校街2號 雲翠大樓 阿官火鍋，四棟建築物倒塌；七星潭大橋、花蓮大橋封閉中。

花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但人數尚無法確認，由於餘震不斷，搜救人員不敢冒險進入現場。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮市發生6級淺層地震，市中心統帥飯店發生倒塌傾斜，強震將大樓的一、二樓壓到地平面下，只看見三樓以上建築。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮餘震不斷，雲門翠堤大樓愈震愈斜。攝影／記者龔盈全 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但餘震不斷，搜救人員只能冒險先在低樓層展開搜尋工作。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，花蓮市商校街的雲翠大樓嚴重傾斜，隨時有倒塌可能，目前警消仍在搶救中。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮地震，許多居民不敢待在家裡，紛紛坐在戶外空地，在黑暗中等待黎明。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮強震，商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，救難人員火速趕抵現場。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，住在六樓的陳姓獨居戶在慌亂中跑出大樓，什麼家當都沒帶，身上裹著別人給的棉被，站寒風中望著自己住的家變成如此景象，不禁悲從中來。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮雲翠大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但人數尚無法確認，搜救人員透過逃出的住戶提示，用畫圖方式一一拼湊大樓各樓層可能待救的人數。記者杜建重／攝影 分享 facebook

花蓮雲翠大樓嚴重傾斜，多人待救，救難人員利用雲梯車從空中靠近大樓，找尋生還者。記者杜建重／攝影 分享 facebook

統帥飯店員工陳明輝獲救後激動地流淚，拿衛生紙擦淚。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，軍方搜救部隊帶著生命探測器集結，準備進場搶救。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，除已知有2人死亡，大樓內還有陣陣濃湮冒出，消防局回報可能有超過20位民眾受困，但餘震不斷，搜救人員只能冒險先灑水滅火，並從低樓層展開搜尋工作。記者杜建重／攝影 分享 facebook

0206花蓮強震，市中心商校街2號的雲翠大樓嚴重傾斜，鋼筋外露。記者杜建重／攝影 分享 facebook